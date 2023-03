MacKinnon et l’Avalanche signent une victoire de 5-1 contre les Ducks

(Anaheim) Nathan MacKinnon a récolté un but et une aide à son 700e match dans la Ligue nationale de hockey, lundi soir, et l’Avalanche du Colorado a inscrit une troisième victoire consécutive, 5-1 face aux Ducks d’Anaheim.

Joe Reedy Associated Press

Tout comme MacKinnon, Bowen Byram a récolté un but et une aide pour l’Avalanche, qui accuse un point de retard sur les Stars de Dallas, meneurs au classement de la section Centrale.

Jack Johnson, Valeri Nichushkin et Samuel Girard ont marqué les autres buts de l’Avalanche pendant que Cale Makar récoltait deux mentions d’aide. Jonas Johansson a bloqué 29 tirs.

Pour les Ducks, qui ont complété un séjour de huit matchs à domicile avec un dossier de 1-6-1, Derek Grant a été l’unique buteur. Le gardien John Gibson a réalisé 39 arrêts.

L’attaquant Trevor Zegras a subi une blessure au bas du corps en deuxième période et n’est pas revenu au jeu.

MacKinnon totalise 24 points depuis le début du mois, ce qui le place à égalité au deuxième rang dans la LNH. Il se classe ex aequo au troisième rang en mars avec 10 buts, et il est devenu le huitième joueur dans toute l’histoire de la concession (Nordiques et Avalanche) à atteindre le plateau des 700 matchs.

Son but, inscrit avec 7,9 secondes à faire à la première période, a permis à l’Avalanche de briser une égalité de 1-1.