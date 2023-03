(Philadelphie) Fraîchement rappelé de la Ligue américaine, Cayden Primeau affrontera les Flyers de Philadelphie, ce mardi soir. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a confirmé lundi qu’il confierait le filet au jeune homme.

Même si le Tricolore n’est pas encore mathématiquement exclu des séries éliminatoires, les huit matchs qu’il lui reste à disputer sont essentiellement sans enjeu. Dans ce contexte, l’organisation souhaite prendre le pouls du développement du gardien de 23 ans.

« Tous les jours, tous les joueurs sont évalués », a rappelé St-Louis, lundi soir.

Il s’agit de son troisième rappel de la saison. La première fois, il n’avait pas joué. La seconde, il avait été envoyé en relève à Samuel Montembeault pendant une seule période : comme il revenait à ce moment d’une longue convalescence, on n’avait pas voulu lui confier le filet pour un match entier. Cette fois, il obtiendra un départ en bonne et due forme.

Primeau connaît par ailleurs de très bons moments chez le Rocket de Laval. À ses 9 derniers matchs, il affiche une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,924.

Cette décision de le rapatrier à ce moment précis peut sembler curieuse, puisque le Rocket est au cœur de la lutte pour atteindre les séries de la LAH. Or, l’Américain a amorcé les six dernières rencontres de son équipe. On prévoyait donc, de toute façon, envoyer Kevin Poulin dans la mêlée, alors que le Québécois est remis de la blessure au « haut du corps » qui lui a coûté un mois d’activités. Afin de pallier l’absence de Primeau à Laval, le Rocket a rappelé Philippe Desrosiers des Lions de Trois-Rivières.

À ce jour, Primeau s’est vu confier 15 départs dans la LNH depuis ses débuts professionnels en 2019-2020. Il n’a toutefois signé que trois victoires.

Farrell en poste ?

Puisque les joueurs réguliers du Canadien ont obtenu congé d’entraînement, on ne saura qu’avant la rencontre si la formation qui affrontera les Flyers sera la même que celle qui a battu les Sabres de Buffalo 4-3 en tirs de barrage la veille.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sean Farrell (à droite)

Même si sa présence semble très improbable, il ne semble pas exclu que Sean Farrell fasse ses débuts dans la LNH. Le petit attaquant a signé le week-end dernier son premier contrat professionnel et a rejoint seulement ce mardi ses nouveaux coéquipiers dans la ville de l’amour fraternel. Son entrée en scène immédiate serait surprenante, puisqu’il n’a encore participé à aucun entraînement du Tricolore. Or, l’équipe n’a pas encore fourni de mise à jour quant à sa participation ou non au match.

Carter Hart sera le gardien partant chez les Flyers. Malgré les déboires de son équipe cette saison, le gardien s’en sort plutôt bien sur le plan statistique – fiche de 21-21-10, moyenne de buts alloués de 2,90 et taux d’efficacité de ,909.

L’attaquant québécois Nicolas Deslauriers fera pour sa part un retour au jeu après avoir raté deux rencontres pour soigner une blessure au « haut du corps ».