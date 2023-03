Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi dans la LNH.

Forsling a marqué son premier but du match en deuxième période et a complété son doublé en troisième période.

Tkachuk a marqué le premier but du match à mi-chemin du premier vingt et Brannstrom a doublé l’avance avec un peu plus d’une minute à jouer à la période.

Un but et une aide de Brady Tkachuk ont aidé les Sénateurs d’Ottawa à vaincre les Panthers de la Floride 5-2 lundi soir.

Les Devils du New Jersey chutent face aux Islanders de New York

Kyle Palmieri a inscrit deux buts et une aide, Ilya Sorokin a réalisé 30 arrêts et les Islanders de New York ont battu les Devils du New Jersey 5-1 lundi soir.

Pierre Engvall, Bo Horvat et Zach Parise ont également marqué pour les Islanders, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites.

Eric Haula a touché la cible pour les Devils et Vitek Vanecek a terminé avec 31 arrêts.

Les Devils, qui ont validé une place en séries éliminatoires avec une victoire contre les Sénateurs d’Ottawa samedi, restent à trois points de la première place et des Hurricanes de la Caroline dans la section Métropolitaine.

Palmieri a trompé Vanecek avec 5 : 38 à faire en deuxième période pour porter la marque 1-1, puis a marqué de nouveau avec 4 : 35 à jouer au troisième vingt. Il s’agissait de son 15e de la saison.

Après avoir effectué 16 arrêts au cours des deux premières périodes, Sorokin a stoppé les 14 tirs auxquels il a fait face dans la dernière période pour améliorer sa fiche à 27-19-7.

Horvat et Parise ont marqué dans des filets déserts dans les 62 dernières secondes pour sceller la victoire des Islanders.

