Le commissaire de la LNH Gary Bettman avait prévu se rendre au Centre Canadian Tire lundi soir pour assister au match opposant les Sénateurs aux Panthers de la Floride.

La Presse canadienne

Sa rencontre avec le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, et les représentants de la Commission de la capitale nationale (CCN) n’était qu’une « visite de courtoisie », assure-t-il.

Après avoir passé la journée à l’Hôtel de ville et examiné le site proposé pour un éventuel nouvel aréna au centre-ville (les plaines LeBreton), Bettman a rencontré les médias et a offert très peu d’information sur la vente de la franchise de la LNH. Il s’est contenté de dire qu’il y a environ une demi-douzaine de candidats toujours en lice pour acheter le club.

« Je dirais que les deux réunions ont été très constructives et qu’elles ont permis de mieux se connaître et de s’assurer que les lignes de communication sont ouvertes », a déclaré Bettman.

Il a qualifié le processus de vente de la franchise de « solide » et a indiqué que le niveau d’intérêt exprimé était « significatif ». Bettman a ajouté qu’il faudrait encore six semaines pour finaliser la vente, avec une approbation finale attendue pour le milieu de l’été.

« J’espère qu’une fois que les avocats auront fait le nécessaire avec le groupe retenu, quel qu’il soit, et que nous aurons suivi le processus d’approbation de la ligue, nous devrions terminer le processus au début ou au milieu de l’été », a-t-il déclaré.

« Pour que les choses soient bien claires, et je l’ai dit à plusieurs reprises, si l’équipe doit déménager, le seul déménagement autorisé sera vers le centre-ville. Les Sénateurs ne quitteront pas Ottawa. »

Le nombre de soumissionnaires potentiels et leurs intentions ont fait l’objet de nombreuses spéculations, mais Bettman a déclaré à plusieurs reprises que le nombre était d’environ six, et qu’il appartiendrait au nouveau groupe de propriétaires de décider où l’équipe jouera dans la région Ottawa.

« Je ne dirige pas le processus. Nous suivons le processus et nous ne sommes pas pressés par le temps. L’objectif est de faire les choses correctement et si cela prend un peu plus de temps, cela prendra un peu plus de temps. Ce n’est pas une course », a dit Bettman.

M. Sutcliffe a réaffirmé publiquement qu’il n’était pas favorable à l’utilisation de l’argent des contribuables pour financer un aréna privé, quel qu’il soit.

« Il est encore trop tôt pour savoir qui sera le propriétaire de l’équipe et quels sont ses projets. L’équipe pourrait aussi rester ici (à son emplacement actuel), et construire à l’endroit où se trouve le stationnement, puis démolir ce bâtiment, comme l’ont fait de nombreuses franchises sportives », a déclaré M. Sutcliffe.

« Il existe d’autres sites à Ottawa si les nouveaux propriétaires décident que les plaines LeBreton ne sont pas pour eux ou s’ils ne parviennent pas à conclure un accord avec la CCN.

« Il y a beaucoup d’options et il est sain pour nous d’envisager les choses de cette façon. Cependant, j’ai toujours dit, et ma position n’a pas changé, que je n’étais pas favorable à ce que la ville d’Ottawa fasse un chèque pour verser des dizaines ou des centaines de millions de dollars pour un aréna privé. Ce n’est pas quelque chose que je soutiens, mais en même temps, je n’ai qu’une voix au conseil municipal et il y a plusieurs manières différentes dont les choses pourraient se passer. »