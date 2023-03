(Buffalo) Michael Pezzetta a trouvé le fond du filet lors de la sixième ronde de tirs de barrage, et le Canadien de Montréal est venu jouer les trouble-fête en défaisant les Sabres de Buffalo 4-3 lundi soir.

Les gardiens Jake Allen et Eric Comrie ont été intraitables lors des trois premières tentatives, avant de céder, respectivement, devant Jack Quinn et Jesse Ylönen.

Après des tentatives infructueuses de Casey Mittelstadt et de Dylan Cozens, pour les Sabres, et de Johnathan Kovacevic pour le Canadien, Pezzetta a mis fin au débat avec un tir vif qui a battu Comrie du côté du bâton.

Si cette victoire du Canadien ne fait que prolonger d’une journée, ou peut-être deux ou trois, l’inévitable élimination mathématique des prochaines éliminatoires, elle pourrait faire très mal aux chances des Sabres de s’y qualifier.

Après un creux de vague en première période, les hommes de Martin St-Louis ont livré une performance de qualité dans le château-fort d’un adversaire qui espère encore participer aux séries éliminatoires.

Jordan Harris (4e), Alex Belzile (6e) et Brendan Gallagher (6e), en temps réglementaire, ont battu Comrie qui a fait face à 39 tirs. Le but de Gallagher était le 200e de sa carrière.

À son premier match dans la LNH, Lukas Rousek a marqué un but et ajouté une aide. JJ Peterka (10e) et Riley Stillman (1er) ont déjoué la vigilance de Allen, qui a reçu 33 rondelles.

Le Canadien sera de retour en action dès demain soir alors qu’il rendra visite aux Flyers de Philadelphie.

Par deux fois, le Canadien a pris l’avance dans le match. Par deux fois, les Sabres ont répliqué le temps de le dire.

Harris a ouvert la marque après seulement 82 secondes de jeu lorsqu’il a poussé du revers le retour de son propre tir, après qu’il eut accepté une belle passe latérale de Jonathan Drouin.

Mike Matheson a mérité l’autre mention d’aide après une belle incursion de sa part en zone adverse.

Moins de deux minutes plus tard, Rousek récoltait son premier but en carrière. Il a profité d’un rapide rebond d’un tir de la ligne bleue de Tyson Jost qui avait frappé la rampe derrière le filet d’Allen, pour loger la rondelle derrière le gardien du Canadien, qui n’a pas eu le temps de réagir.

Après une première période bien ordinaire, le Canadien a été nettement meilleur au deuxième vingt à l’issue duquel… il accusait un recul d’un but.

Belzile a d’abord brisé l’égalité de 1-1 à 4 : 28 de la période grâce à un tir précis qui s’est faufilé au-dessus de l’épaule gauche de Comrie.

Cette avance a duré encore moins longtemps que la première. À leur quatrième opportunité en avantage numérique, Peterka a riposté 81 secondes plus tard lorsqu’il s’est servi de l’épaule droite d’Allen pour loger le disque derrière le gardien… de derrière le filet montréalais.

Moins de trois minutes plus tard, Stillman a permis aux Sabres de prendre l’avance pour la première fois de la soirée, après du beau maniement de bâton et une belle feinte pour déjouer Allen.

À partir de ce moment de la période, le Canadien a relevé le niveau de son jeu et a raté plusieurs belles occasions de marquer, notamment Mike Hoffman et Rafaël Harvey-Pinard tard au deuxième vingt.

Toutefois, Gallagher allait ramener les deux clubs à la case de départ grâce à un tir des poignets de qualité, à 8 : 35 de la troisième période.

Lors de la période additionnelle, le Canadien a profité d’un avantage numérique à la suite d’un double-échec de Peyton Krebs sur Kirby Dach avec 2 : 40 à jouer à la prolongation.

Matheson a eu la meilleure chance de cette supériorité numérique mais il a vu son tir frapper le poteau.

Après l’avantage numérique, auquel il avait participé, Dach est retourné au vestiaire.

Dans le détail

Primeau et Farrell avec le grand club

Le Canadien a rappelé Cayden Primeau du Rocket de Laval. Le gardien a atterri à Philadelphie lundi et affrontera les Flyers mardi soir. Alors que le Tricolore est officiellement exclu de la course aux séries éliminatoires de la LNH, l’organisation veut manifestement voir à l’œuvre le jeune homme dans la grande ligue. À ses 9 derniers matchs à Laval, il affiche une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de,924. Sean Farrell fera quant à lui connaissance avec ses nouveaux coéquipiers dans la ville de l’amour fraternel. L’attaquant fraîchement débauché des rangs universitaires ne devrait toutefois pas jouer contre les Flyers, alors qu’il n’a encore pris part à aucun entraînement dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Farrell a paraphé, dimanche, une entente de trois saisons avec le CH, son premier contrat dans la LNH. Il a été dominant cette saison dans la NCAA avec l’Université Harvard.

Ça ne sent pas les séries à Buffalo

Mathématiquement, les chances des Sabres d’atteindre les séries éliminatoires sont encore existantes, quoique minces. Malgré le point amassé lundi, ils disposent de seulement neuf matchs pour rejoindre et dépasser les Panthers de la Floride, les Penguins de Pittsburgh ou les Islanders de New York. Leur tâche s’est compliquée alors que Tage Thompson est tombé au combat. Blessé au « haut du corps », le puissant attaquant n’a pas affronté le Tricolore, et malgré les ressources diversifiées de son équipe en attaque, son absence a été flagrante. C’était particulièrement évident à cinq contre quatre quand Rasmus Dahlin, qui était en possession de la rondelle à la ligne bleue, a dû faire signe à Alex Tuch de foncer au filet tellement rien ne se passait. Sur le plan qualitatif non plus, ça ne sent pas fort les séries à Buffalo. Des milliers de sièges du KeyBank Center étaient vides, et ce, en dépit d’une forte représentation de partisans du CH. En première période, pendant un avantage numérique des Sabres, on aurait entendu une mouche volée. Rien qui ressemblait à une frénésie printanière, en somme.

Pas de chandail arc-en-ciel pour Lyubushkin

La série des anicroches se poursuit autour des soirées de la Fierté à travers la LNH. Alors que les Sabres de Buffalo soulignaient leur solidarité avec la communauté LGBTQ+lundi soir, Ilya Lyubushkin n’a pas pris part à la période d’échauffement, au cours de laquelle ses coéquipiers ont porté un chandail aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’organisation a, en son nom, invoqué des motifs de sécurité. L’information circule depuis quelques semaines déjà à l’effet que des joueurs russes, redoutant des représailles, soient réticents à l’idée d’afficher leur soutien à la cause LGBTQ+. Une loi promulguée en Russie prévoit en effet l’interdiction de toute « propagande » sur les « relations sexuelles non traditionnelles ». Cela étant, il n’est pas clair à quelles conséquences réelles s’exposent les personnes qui se prêteraient à cette « propagande », ni de quelle manière celle-ci est définie.

Simon-Olivier Lorange, La Presse