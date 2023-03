Rocket 3 – Admirals 2

Impossible d’en faire plus

N’eût été la performance magistrale de 43 arrêts de Yaroslav Askarov, le Rocket de Laval aurait sans doute quitté la Place Bell avec une victoire et un peu plus de chances de se faire une place en séries. Or, le manque d’opportunisme a coulé le Rocket, une fois de plus, en arrivant à court, 3 à 2, face aux Admirals de Milwaukee.