(Edmonton) Connor McDavid a touché la cible en prolongation et les Oilers d’Edmonton ont eu raison des Coyotes de l’Arizona par la marque de 4-3, mercredi soir.

La Presse Canadienne

Après avoir touché le poteau lors d’une échappée, quelques secondes plus tôt, McDavid a accepté une passe de Leon Draisaitl et il a tenté la même manœuvre avec plus de succès.

McDavid a marqué ses 59e et 60e buts de la saison, devenant le premier joueur des Oilers depuis Wayne Gretzky, en 1986-1987, à atteindre ce plateau.

Pour une deuxième saison consécutive, un joueur de la LNH a réussi à enfiler l’aiguille au moins 60 fois. L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews avait réussi l’exploit en 2021-2022.

Ryan Nugent-Hopkins a également inscrit deux buts pour les Oilers alors que Draisaitl a participé à toutes les réussites des siens.

Stuart Skinner a bloqué 14 des 17 rondelles dirigées vers lui, aidant la troupe albertaine à obtenir un cinquième gain d’affilée.

Clayton Keller a fait mouche à deux occasions pour les Coyotes tandis que J. J. Moser a fourni un but. Connor Ingram a cédé quatre fois en 31 tirs.