Alex Belzile est arrivé au Centre Bell à la fin janvier, dans un rôle de joueur qui allait sans doute repartir, et puis finalement, il n’est jamais reparti.

Il n’est pas reparti, mais en plus, il se fait remarquer, souvent, de la bonne façon. En 25 matchs avec le Canadien, il a récolté 12 points, ce qui est probablement 12 points de plus que tout parieur de Vegas aurait pu lui prédire en septembre, au moment où il se préparait à disputer une autre saison dans la Ligue américaine (LAH).

On lui demande s’il n’est pas un peu en audition en ce moment, et il sourit, parce qu’en gros, il a passé toute sa carrière en audition.

« J’ai toujours joué comme ça, comme le gars qui sait qu’il est sur un siège éjectable, a résumé le joueur de 31 ans mercredi à Brossard. Pour moi, c’est pas mal la seule façon de jouer ! »

On ne va pas ici repasser en entier le parcours de Belzile, qui a essentiellement dû traverser l’Amérique au grand complet, ici dans l’ECHL, là dans la LAH, avant de disputer 6 matchs avec le Canadien lors des séries de 2020, puis 2 la saison suivante, puis 11 la saison passée.

Puis il y a eu la présente saison, et la très longue liste des blessés que l’on sait. Puis il y a eu cette chance, peut-être la dernière, peut-être pas. Peu importe, il n’allait pas la rater.

« C’est la réalité du hockey : il y a des blessés, tu te fais rappeler, et tu essaies de forcer l’équipe à te garder, a-t-il ajouté. C’est tout le temps comme ça, et le plus vite que tu comprends ça, le mieux. Ça me motive. Ça me force à toujours travailler, à ne jamais prendre une journée de congé.

« J’ai été retranché par plusieurs équipes lors de ma carrière. Chaque fois, ça m’a motivé, parce que je voulais leur prouver qu’ils avaient tort. Alors ça me fait plaisir de montrer à tout ce monde-là que j’avais ma place. Mais j’ai toujours été dans cette chaise-là, alors pour moi c’est naturel que de toujours devoir tout donner. »

Le Canadien se prépare à affronter les Bruins à Boston, jeudi soir, et pour Belzile, ce sera une autre occasion de monter sur la grande scène, afin de se mettre en valeur.

Parce que pendant ce temps, Martin St-Louis prend des notes.

« On se concentre sur le développement des jeunes, pas seulement les jeunes, mais aussi sur le développement de notre marque, de comment on veut jouer, a répondu le coach montréalais mercredi. On a eu des blessés, oui, mais ça nous a permis d’obtenir de bons échantillons au sujet de plusieurs joueurs, ce qu’on n’aurait peut-être pas pu obtenir autrement, avec un club en santé. »

La porte s’est ouverte, doit-on en comprendre, et Alex Belzile en a profité. Le reste, la suite, le mois de septembre, la saison suivante ? Il ne veut pas y penser tout de suite.

Parce que ce n’est pas ce que font les joueurs comme lui.

« Même s’il reste 11 matchs à la saison, je ne regarde pas au loin… comme j’ai dit : je suis sur un siège éjectable ! Et je me bats encore… »