Ève Gascon

Jayden Struble chez le Rocket

« On n’a pas le temps de faire des essais »

(Laval) Le Canadien est dans une drôle de position. Dans la Ligue nationale, le grand club est largué de la course aux séries et le sacro-saint développement est la priorité. Le premier centre de l’équipe, Nick Suzuki, joue donc avec des ailiers de première année, et la recrue Kaiden Guhle est déjà le défenseur no 3 de l’équipe.