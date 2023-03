(Montréal) La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a présenté jeudi en conférence de presse son nouveau commissaire, Mario Cecchini, qui remplacera officiellement Gilles Courteau à partir du 8 mai prochain.

Alec Brideau La Presse Canadienne

Martin Lavallée, commissaire par intérim, assurera les fonctions d’ici cette date.

Après 37 ans en poste, Gilles Courteau a donné sa démission le 5 mars, alors qu’il avait préalablement annoncé qu’il mettrait fin à son règne de commissaire en 2024.

La LHJMQ est au cœur d’allégations d’abus sexuels et d’activités d’initiations violentes.

Dans un communiqué partagé sur son compte Twitter, Courteau avait affirmé que ces « évènements récents ont pris une ampleur telle que les membres de [sa] famille étaient éprouvés ».

Président du bureau des membres de la LHJMQ, Richard Létourneau a mentionné qu’à la fin du processus d’embauche, accéléré en raison du départ de Courteau, Cecchini était le candidat unanime.

« Il est arrivé avec une présentation exceptionnelle, a dit Létourneau. Dans notre description de poste, les principales compétences et qualités que nous recherchions étaient la connaissance de haut calibre du milieu sportif, une facilité à mobiliser des groupes vers un même objectif et des compétences interpersonnelles solides avec un sens solide de la diplomatie. »

Létourneau a dit que le candidat désiré devait aussi montrer une expertise allant plus loin que le milieu sportif et devait être en mesure de bien s’exprimer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais, de manière formelle et informelle. Des capacités en marketing étaient recherchées et Cecchini avait également cet atout.

Cecchini se dit excité par la nouvelle opportunité qui se présente à lui. Le nouveau commissaire de la LHJMQ a été président des Alouettes, mais a travaillé sur plusieurs dossiers de hockey auparavant.