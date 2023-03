(Sunrise) Avec 12 minutes et 27 secondes à faire à la deuxième période, Jake Allen est sorti de son filet en vitesse pour retourner dans le couloir du vestiaire, et revenir s’assoir sur le tabouret du réserviste avec une casquette rouge sur la tête.

Ainsi, Jake Allen allait être remplacé par Samuel Montembeault, qui venait d’être remplacé par Jake Allen. Un gardien qui est remplacé, ça arrive, mais un gardien qui remplace un autre gardien qui l’avait remplacé lors de la période précédente, c’est plus rare.

Ce qui est moins rare, c’est une défaite du Canadien, et celle-ci fut spectaculaire : 9-5 face aux Panthers de la Floride, qui devaient se demander s’ils affrontaient un club de la Ligue nationale.

« On avait l’air d’un club de hockey de rue, et eux avaient l’air d’un club qui se bat pour une place en séries… c’est assez inacceptable de notre part », a résumé Nick Suzuki en fin de soirée, avec beaucoup d’à-propos.

Ce n’était pourtant pas une soirée à thématique années 1980 à l’aréna FLA Live, mais le score final a évoqué de beaux souvenirs de cette douce époque, où Greg Millen et John Garrett faisaient fureur en même temps que les épaulettes et Bananarama.

Le score indique bien sûr que ce ne fut pas une bonne soirée pour les gardiens. Pas pour Sergei Bobrovsky, et encore moins pour Montembeault et Allen. Incidemment, les deux hommes n’ont pas été mis disponibles par la direction du club lors de la période des questions en fin de soirée.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart (13) déjoueJake Allen (34) en première période.

« Ce fut un mauvais match de notre part, on ne les a pas aidés et on les a laissés tomber, a expliqué Rem Pitlick. On ne peut pas jouer comme ça devant eux. »

Il y a bien des affaires que l’on va découvrir lors des 13 matchs qui restent à cette interminable saison, et parmi celles-ci, on va découvrir, si ce n’est déjà fait, qu’il n’y a aucun véritable gardien numéro un dans cette organisation.

Ce léger détail est important, parce que le Canadien aspire à quelque chose, pas maintenant ni demain, mais un jour peut-être, et que dans cette ligue, à moins d’avoir un club paqueté comme l’Avalanche d’il y a un an, on ne gagne pas avec deux gardiens numéro deux.

L’administration précédente n’a jamais pensé à trouver un successeur à Carey Price, et il faudra que celle-ci y pense un jour.

En attendant, il y aura des soirées comme celle-là à Sunrise.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef du Canadien Martin St. Louis observe la rencontre depuis le banc.

« Ce fut un match bizarre, a noté le défenseur David Savard après la rencontre. C’est allé d’un côté et de l’autre lors de la première période. C’était pas très plaisant… La soirée au complet a été bizarre, la première période a été vraiment bizarre. Ç’a juste été un match décevant.

Peu importe ce qu’ils faisaient, la rondelle se retrouvait dans le but. C’est dommage de laisser nos gardiens dans de telles situations. C’est jamais plaisant. On essaie de faire de notre mieux devant eux, mais ça, c’est un match à oublier. David Savard

Le temps des auditions se poursuit donc. Le temps des évaluations se poursuit aussi, et on se demande bien ce que le directeur général Kent Hughes pense de tout ça, et surtout, ce qu’il pense de la situation devant le filet, qui ne saurait être ignorée.

On rappelle qu’il y a un an à peine, le DG avait laissé entendre qu’à ses yeux, il n’y a aucun gardien du calibre d’un numéro un dans son organisation. Ce constat n’a probablement pas changé en 2023.

Ils ont dit Les deux gardiens ont été nos meilleurs joueurs cette saison, les plus constants. On les a laissés tomber, on ne peut pas donner à l’adversaire autant de chances de qualité. Notre jeu en défense est pauvre depuis les derniers matchs. Nick Suzuki On était censés être reposés, on n’avait pas pratiqué mercredi, on a eu congé d’entraînement jeudi matin… on n’a pas d’excuses. Anthony Richard Défensivement, on a oublié toutes nos affaires. Offensivement, on avait trois tirs en début de match. On doit savoir comment jouer en défense… Je ne sais pas si c’est un manque d’effort. Je dirais qu’on n’était pas très intelligent sur la glace. Martin St-Louis