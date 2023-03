Championnats canadiens de hockey féminin

Un tournoi de haut calibre à prévoir au CEPSUM

« Ces championnats réunissent des jeunes femmes vraiment exceptionnelles et le niveau du hockey est spectaculaire », explique Manon Simard, directrice générale du CEPSUM, qui accueillera cette semaine les Championnats canadiens universitaires de hockey féminin. « C’est l’étape juste avant la sélection nationale et j’espère que le public répondra nombreux pour assister à ces matchs et encourager ces étudiantes-athlètes. »