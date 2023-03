Trophée Hobey-Baker

Deux espoirs du CH et deux Québécois en lice

Plusieurs noms connus du public québécois figurent sur la prestigieuse liste des 10 joueurs en lice pour le trophée Hobey-Baker, qui récompense le hockeyeur par excellence du circuit universitaire aux États-Unis. Lane Hutson et Sean Farrell, deux espoirs du Canadien de Montréal, font partie de ce groupe sélect, tout comme les gardiens de but Yaniv Perets et Devon Levi, natifs de Montréal.