(Pittsburgh) Le Canadien a connu une soirée en montagnes russes, mardi au PPG Paints Arena, mais il a été en mesure de mettre fin à une série de sept défaites.

La Presse Canadienne

Anthony Richard a rompu l’égalité tôt en troisième période, Samuel Montembeault a réalisé 39 arrêts et le club de hockey montréalais a battu les Penguins de Pittsburgh 6-4.

Le Tricolore a évité de revivre le même cauchemar que la veille, quand il avait accordé quatre buts à l’Avalanche du Colorado en première période, en route vers une défaite de 8-4.

Encore une fois, il s’est vite retrouvé en retard 2-0, mardi. Cependant, il a été en mesure de freiner l’élan de son rival et a même pris les devants 4-2 avant de voir les Penguins remonter à leur tour la pente.

« J’ai aimé notre réponse, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis en analysant la rencontre. Nous étions en retard 2-0 et c’était un peu le même scénario qu’hier (lundi). Mais nous nous sommes repris en main. »

Richard a inscrit le but vainqueur à 3 : 05 du dernier tiers, lors d’une échappée. Montembeault s’est occupé du reste, lui qui a été parfait contre 11 lancers en troisième période.

« Nous avions joué de très bons matchs récemment et nous méritions parfois un meilleur sort, a rappelé St-Louis. Ce soir, (les Penguins) nous ont dominés à plusieurs moments. Peut-être que nous méritions moins, mais le résultat est important pour le moral du groupe. »

Joel Edmundson a récolté un but et une aide, tandis que Denis Gurianov, Jesse Ylönen, Mike Hoffman et Josh Anderson ont aussi touché la cible pour le Canadien (27-35-6). Jonathan Drouin et Justin Barron ont amassé chacun deux aides.

Du côté des Penguins (34-23-10), Jake Guentzel a inscrit deux buts et une aide et Kristopher Letang, un but et deux aides. Evgeni Malkin, lui, a récolté un but et une aide.

Tristan Jarry a accordé quatre buts sur sept tirs lors de la première période. Casey DeSmith a pris la relève devant le filet des Penguins et a stoppé 13 tirs.

Barron était de retour dans la formation du Canadien après une absence de six matchs en raison de ce qui semblait être une blessure à une épaule. Chris Wideman a été laissé de côté.

Les Penguins ont terminé le match avec seulement quatre défenseurs. Jeff Petry n’est pas revenu au jeu après le deuxième entracte, tandis que Jan Rutta est tombé au combat tôt en troisième période.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Panthers de la Floride.

Une lutte à ne plus finir

Les Penguins ont vite pris les commandes de la rencontre, marquant deux fois lors des cinq premières minutes de jeu.

Guentzel a lancé le bal après 21 secondes de jeu, profitant d’une rondelle libre devant le filet. Malkin a ensuite battu Montembeault à 4 : 49, lors d’un avantage numérique, grâce à un puissant lancer sur réception.

Le Canadien est resté dans le coup grâce à une réplique rapide. Hoffman a relancé les visiteurs seulement 32 secondes après le but de Malkin. Il a complété une belle séquence amorcée par Barron et Rem Pitlick.

Ylönen a créé l’égalité à 7 : 13, surprenant Jarry du côté de la mitaine à partir du haut de l’enclave. Gurianov a ensuite donné les devants 3-2 au Tricolore à 11 : 31, quelques instants après un avantage numérique. Il a déjoué Jarry du revers après de beaux efforts de Drouin et Alex Belzile.

Edmundson a couronné la poussée du Tricolore en portant la marque à 4-2 avec 11 secondes à écouler au premier vingt. Il a fait mouche grâce à un long tir sur réception.

Les Penguins ont eu l’avantage 17-4 au chapitre des tirs au but en deuxième période et leurs efforts ont été récompensés deux fois.

Un peu après un arrêt spectaculaire de Montembeault aux dépens de Jason Zucker, Letang a réduit l’écart à un seul but à 10 : 57. Son long tir a surpris le gardien québécois, qui n’a jamais bougé sur la séquence.

Marcus Pettersson a atteint le poteau après un bel effort individuel avec environ quatre minutes à faire au deuxième vingt.

Guentzel a finalement créé l’égalité avec 1 : 55 à écouler au deuxième engagement, faisant mouche en avantage numérique. Un autre puissant tir sur réception de Malkin a dévié sur le manche de son bâton avant de faire bouger les cordages.

Cependant, Richard a relancé le Canadien tôt en troisième période et Montembeault s’est chargé du reste. Anderson a achevé les Penguins en marquant dans un filet désert avec 34,6 secondes à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Justin Barron a souligné le calme affiché par le Canadien malgré le mauvais début de rencontre.

« Personne n’a paniqué. Ils ont marqué deux buts rapides, mais nous avons continué à bâtir notre jeu. Nous avons bien répondu en première période et ça nous a permis de ne pas jouer sur les talons pendant le reste du match. »

Anthony Richard était heureux de pouvoir contribuer à la victoire.

« Avec le pointage égal, nous savions que le quatrième trio n’aurait pas beaucoup de temps de jeu. Chaque fois que nous étions sur la patinoire, nous voulions d’abord éviter d’accorder un but tout en essayant de créer des occasions. D’avoir marqué, c’est doublement bien. Je suis content pour moi. J’avais obtenu beaucoup d’occasions depuis mon rappel (du Rocket de Laval) et je suis content que la rondelle soit rentrée dans le but. »

Jonathan Drouin a tenu à parler du bon travail collectif en zone défensive en fin de rencontre.

« Après le but de Richard, nous voulions éviter les revirements et ne pas leur donner d’occasions faciles. Nous avons gardé ça simple et ç’a fonctionné. »