L’attaquant des Sabres de Buffalo Alex Tuch (89) marque le but gagnant contre le gardien des Maple Leafs de Toronto Matt Murray (30).

(Toronto) Alex Tuch a marqué deux buts à son retour au jeu et les Sabres ont effacé un retard de deux buts pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 4-3, lundi soir.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Jack Quinn et Dylan Cozens ont aussi fait mouche pour les Sabres, qui ont vu Craig Anderson repousser 25 rondelles.

Owen Power et JJ Peterka ont tous deux récolté deux mentions d’aide pour la troupe de Buffalo. Cozens a participé au deuxième but de Tuch.

Auston Matthews, avec un but et deux assistances, William Nylander et Calle Jarnkrok ont répliqué pour les Torontois. Matt Murray a également bloqué 25 lancers.

Mitch Marner a obtenu deux aides pour les Maple Leafs, qui ont été dominés 4-0 au chapitre des buts et 23-7 au chapitre des tirs après avoir pris les devants 2-0 en deuxième période.

Les Sabres ont amorcé la soirée avec une fiche de 1-5-1 à leurs sept dernières parties. Ils tentent de mettre fin à une séquence de 11 saisons sans participer aux séries, ce qui constitue un record de la LNH.