Rem Pitlick (32) et Denis Gurianov (25) du Canadien de Montréal

(Montréal) Le Canadien a eu trop peu de réponses contre l’échec-avant de son adversaire, samedi soir au Centre Bell, et il a encaissé un sixième revers d’affilée.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Nathan Bastian et Nico Hischier ont marqué en première période et les Devils du New Jersey ont battu la formation montréalaise 3-1.

La troupe de Martin St-Louis a moins bien paru que lors de ses deux défaites précédentes en tirs de barrage, face aux Hurricanes de la Caroline et aux Rangers de New York.

L’échec-avant des Devils a mené à plusieurs revirements du Canadien en sortie de zone. Et quand le Tricolore a finalement été en mesure d’attaquer, Akira Schmid a fermé la porte devant le filet des visiteurs.

Denis Gurianov a été le seul à toucher la cible pour le Canadien (26-34-6). Jake Allen a réalisé 34 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Schmid a stoppé 23 tirs devant le filet des Devils (43-16-6). Tomas Tatar a ajouté un but d’assurance dans un filet désert.

Aucune pénalité n’a été distribuée au cours de la rencontre.

Le Canadien accueillera l’Avalanche du Colorado au Centre Bell lundi, avant de prendre la direction de Pittsburgh pour un duel face aux Penguins, mardi.

Un adversaire bien rodé

Les Devils ont embêté le Tricolore avec leur échec-avant dès la première séquence de la rencontre, qui a duré 1 : 40.

Les visiteurs ont pris les devants 1-0 après 8 : 24 de jeu. Kaiden Guhle a perdu le disque derrière le filet du Canadien. Bastian a fait mouche en revenant devant.

Le Canadien a raté quelques occasions de marquer en première période. Anthony Richard a obtenu la plus belle chance quand il a filé en échappée. Schmid a toutefois réussi l’arrêt.

Un autre revirement de Guhle a mené au deuxième but des Devils, avec 61 secondes à jouer au premier vingt. Sa passe en sortie de zone n’a pas trouvé preneur. Quelques secondes plus tard, une remise de Damon Severson déviait contre le patin de Hischier avant de terminer sa course derrière la ligne des buts.

Les Devils ont embouteillé le Tricolore dans son territoire à quelques reprises en deuxième période, sans toutefois décocher de tirs particulièrement dangereux.

Le Canadien a finalement donné signe de vie en réduisant l’écart à un seul but avec 1 : 37 à faire au deuxième vingt. Rem Pitlick a volé la rondelle à Severson, puis a mis la table pour Gurianov, qui a battu Schmid grâce à un bon lancer sur réception.

Allen a permis au Canadien d’espérer pouvoir compléter la remontée en réalisant quelques arrêts difficiles en troisième période. Il a réservé son plus bel arrêt à Jesper Bratt, étirant la jambière droite pour frustrer l’attaquant des Devils en échappée avec moins de cinq minutes à jouer.

Tatar a porté le coup de grâce avec 90 secondes à écouler au cadran, marquant dans un filet désert. Quelques secondes auparavant, Jonathan Drouin avait touché le poteau sur un lancer du revers.