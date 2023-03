Montréal

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

(Les défaites continuent de s’accumuler, même si le Canadien offre de bonnes performances. ) Mika Zibanejad a été le seul à marquer en tirs de barrage et les Rangers de New York ont vaincu le club montréalais 4-3, jeudi soir au Centre Bell.

Zibanejad a déculotté le gardien Samuel Montembeault grâce à une série de belles feintes. Igor Shesterkin s’est ensuite dressé devant Alex Belzile, ce qui a mis fin à la rencontre.

Le Tricolore a encaissé un cinquième revers de suite (0-3-2). Un peu comme mardi lors d’une défaite en tirs de barrage face aux Hurricanes de la Caroline, il s’est bien battu sans toutefois être en mesure de s’imposer.

Kaiden Guhle a amassé un but et une aide, tandis que Belzile et Josh Anderson ont aussi touché la cible pour le Canadien (26-33-6). Montembeault a réalisé 30 arrêts.

Patrick Kane et Jacob Trouba ont chacun récolté un but et une aide, alors qu’Alexis Lafrenière a également fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Rangers (36-19-9). Artemi Panarin a accumulé trois aides et Shesterkin a stoppé 23 tirs.

Les Rangers ont gagné un premier match en trois sorties depuis l’acquisition de Kane des Blackhawks de Chicago.

Guhle était de retour au jeu après une absence de deux matchs en raison de ce qui semblait être une blessure à une épaule. L’attaquant Anthony Richard avait été rappelé du Rocket de Laval pour la rencontre. Jordan Harris et Christian Dvorak ont été laissés de côté, tous deux blessés au bas du corps.

Les Devils du New Jersey seront de passage au Centre Bell, samedi.

Autre bonne bataille

Guhle a vite célébré son retour au jeu, surprenant Shesterkin après 35 secondes de jeu en pivotant pour frapper une rondelle bondissante.

Les Rangers ont toutefois vite répliqué. Lafrenière a fait dévier un tir d’Adam Fox dans l’objectif à 3 : 16, lors d’une supériorité numérique.

Montembeault s’est signalé avec environ cinq minutes à faire au premier vingt. Même s’il était étendu sur son dos, il a réussi à stopper un tir à bout portant de Vladimir Tarasenko.

Le gardien du Tricolore a été récompensé, alors que Belzile a fait mouche à l’autre bout de la patinoire avec 2 : 58 à faire au premier engagement. Le Québécois a déjoué Shesterkin grâce à un tir précis lors d’une attaque en surnombre.

Les Rangers ont créé l’égalité après 48 secondes de jeu en deuxième période. Trouba a pu s’avancer jusqu’au point de mise en jeu à la gauche de Montembeault et il l’a déjoué avec un lancer du côté de la mitaine.

Le Canadien a pris les devants pour une troisième fois dans la rencontre à 13 : 20 de la deuxième période. Anderson a battu Shesterkin du côté de la mitaine lors d’une échappée en infériorité numérique.

Coupable du revirement qui a mené au but d’Anderson, Kane s’est racheté avant la fin de l’avantage numérique des Rangers. Il a marqué à 14 : 31 grâce à un tir précis du côté de la mitaine de Montembeault.

Zibanejad est passé tout près de donner les devants aux Rangers pour une première fois dans le match avec un peu plus de quatre minutes à écouler au deuxième engagement. Son tir sur réception a toutefois atteint la barre transversale.

Johnathan Kovacevic est venu à la rescousse de Montembeault un peu plus tard, faisant dévier un tir de Lafrenière hors de danger alors que le premier choix du repêchage de 2020 croyait pouvoir lancer dans une cage abandonnée.

À l’autre bout de la patinoire, Mike Matheson a atteint le poteau à la droite de Shesterkin lors d’une séquence à quatre contre quatre.

Les deux gardiens ont fermé la porte en troisième période, alors que les occasions de marquer n’ont pas été nombreuses. Shesterkin a réussi le plus bel arrêt lors d’une autre échappée d’Anderson.

La prolongation n’a pas fait de maître. Anderson s’est présenté seul devant Shesterkin pour une troisième fois dans la rencontre. Son tir a atteint le poteau. Puis, Rafaël Harvey-Pinard a fait dévier un lancer de Mike Hoffman contre la barre transversale quand le Canadien s’est retrouvé en avantage numérique.

Zibanejad a finalement fait la différence en tirs de barrage.