(Calgary) L’attaquante Marie-Philip Poulin et la gardienne de but Ann-Renée Desbiens sont les deux seules Québécoises à avoir mérité une place au sein de l’équipe de hockey féminin du Canada en vue du Championnat du monde de hockey sur glace.

La Presse Canadienne

Hockey Canada a dévoilé jeudi les noms des 23 joueuses qui représenteront le pays du 5 au 16 avril lors du tournoi qui sera présenté à Brampton, en Ontario.

L’équipe réunira trois gardiennes de but, sept défenseuses et 13 avants. Ces joueuses ont été choisies par l’entraîneur-chef Troy Ryan, en collaboration avec Gina Kingsbury, directrice des activités hockey, et Cherie Piper, première responsable du dépistage et du développement des joueuses.

« Notre personnel a dû prendre quelques décisions vraiment difficiles lors de la sélection de la formation, et cela reflète bien la profondeur de notre programme », a déclaré Ryan par voie de communiqué.

Nous sommes certains d’avoir formé un groupe talentueux avec beaucoup de caractère et de leadership. Les membres de notre personnel ont hâte de travailler avec chacune de ces athlètes alors que notre parcours vers le championnat mondial s’amorce. Troy Ryan, entraîneur-chef de l’équipe canadienne

La formation comprend une joueuse qui en sera à une première participation au Championnat mondial féminin, soit la défenseuse Danielle Serdachny, et 18 patineuses ayant remporté la 12e médaille d’or du Canada au Mondial féminin de 2022 au Danemark.

Le personnel d’entraîneurs inclut la Québécoise Caroline Ouellette.

Poulin et Desbiens ont notamment participé aux deux matchs de la Série de la rivalité disputés en terre québécoise, à Trois-Rivières et à Laval, les 20 et 22 février. Le Canada a gagné ces deux matchs par des scores de 5-1 et 5-0.

Lors de ces rencontres, Poulin a marqué deux buts, et le premier lui avait permis de récolter son 200e point en carrière avec Équipe Canada. Quant à Desbiens, son jeu blanc était le sixième de sa carrière avec la formation nationale et son premier face aux Américaines.

Au Championnat du monde, le Canada et les États-Unis évolueront dans le groupe A avec la Suisse, la République tchèque et le Japon. En phase de groupe, le Canada et les États-Unis croiseront le fer le 10 avril.

Auparavant, les Canadiennes affronteront la Suisse, le 5 avril, la République tchèque, le 7 avril, et le Japon, le 8 avril.

Les équipes du groupe B seront la Finlande, la Suède, la Hongrie, l’Allemagne et la France.