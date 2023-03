(Montréal) Pour une deuxième fois en moins de trois semaines, le Canadien a fini par casser devant les Hurricanes de la Caroline.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Jesperi Kotkaniemi a fait bouger les cordages en sixième ronde de tirs de barrage et la formation montréalaise a perdu 4-3, mardi soir au Centre Bell.

Le Tricolore a donc été incapable de venger une défaite de 6-2 encaissée le 16 février à Raleigh.

Mardi, il a gaspillé des avances de 2-0 et 3-2. Il n’a pas été en mesure non plus de profiter d’une contestation gagnée pour obstruction.

Alex Belzile et Michael Pezzetta ont chacun amassé un but et une aide, tandis que Mike Hoffman a aussi touché la cible pour le Canadien (26-33-5), qui a encaissé un quatrième revers de suite. Jake Allen a stoppé 36 tirs.

Jesper Fast, Jaccob Slavin et Brady Skjei ont répliqué en temps réglementaire pour les Hurricanes (42-12-8). Brett Pesce a récolté deux aides.

Antti Raanta a accordé deux buts sur 10 tirs en première période, puis a cédé sa place à Frederik Andersen au retour de l’entracte en raison possiblement d’une blessure au bas du corps. Andersen a réalisé 13 arrêts.

Chris Wideman était de retour au sein de la brigade défensive du Canadien après avoir soigné une blessure au haut du corps. Il avait raté les huit derniers matchs des siens. Frédéric Allard lui a cédé sa place, lui qui a été cédé dans la Ligue américaine de hockey, lundi.

Le Tricolore accueillera les Rangers de New York, jeudi soir.

Duel égal

Le Canadien a vite menacé le filet adverse, alors que Hoffman a obtenu une belle occasion après environ deux minutes de jeu, mais Raanta a réussi l’arrêt.

Belzile a finalement ouvert le pointage à 10 : 17 du premier vingt. Il a profité d’un retour après un tir bondissant de Pezzetta.

Nick Suzuki s’est échappé quelques instants plus tard, mais il a été rejoint par derrière par Slavin et a perdu l’équilibre. Le capitaine du Tricolore a terminé sa course au fond du filet, mais sans avoir marqué.

Raanta a ensuite joué de chance quand Chris Tierney a frappé le poteau après un bond favorable de la bande à la suite d’un tir de Rem Pitlick. C’est sur cette séquence que Raanta a semblé se blesser, même s’il a terminé la période.

Le Canadien a creusé l’écart avec 3 : 44 à faire à la première période. Jonathan Drouin a profité de la chute de Jalen Chatfield pour foncer au filet. Hoffman a suivi le jeu et a complété en tirant dans un filet ouvert.

Les Hurricanes ont répliqué 15 secondes plus tard lors d’une attaque à deux contre un. Slavin a déjoué Allen du côté du bouclier.

Les visiteurs ont ensuite créé l’égalité 2-2 après 60 secondes de jeu en deuxième période. Skjei a pu tirer dans une cage béante après une passe transversale de Brett Pesce.

À son tour, le Canadien a répliqué rapidement, reprenant les devants 1 : 49 plus tard. Pezzetta a fait mouche à la suite d’une belle remise de Tierney.

Les chances de marquer ont été rares pendant le reste du deuxième vingt, même si les deux équipes ont joué avec intensité.

Jesse Ylönen est passé tout près de creuser l’écart au retour du deuxième entracte, mais il a atteint le poteau.

Peter Stastny a marqué tôt en troisième période, mais le but des Hurricanes a vite été annulé à la suite d’un contestation de l’entraîneur Martin St-Louis. Les responsables vidéo de la LNH ont jugé que Derek Stepan avait empêché Allen de faire son travail en tombant contre le gardien du Tricolore.

Allen a réussi l’arrêt de la rencontre avec environ sept minutes à faire, effectuant une roulade avec ses jambières pour frustrer Slavin.

Ces efforts ont été en vain, puisque Fast a finalement créé l’égalité avec 3 : 38 à écouler au cadran. Il a profité d’un retour après un long tir de Pesce.

Kotkaniemi a finalement tranché en tirs de barrage.