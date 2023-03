(Las Vegas, Nevada) Tout indique que Kaiden Guhle n’affrontera pas les Golden Knights de Vegas, ce dimanche.

Le défenseur a semblé se blesser au bras ou à l’épaule du côté droit, vendredi soir, en première période de l’affrontement contre les Ducks d’Anaheim. Maxime Comtois lui a servi ce qui semble être une mise en échec de routine, mais Guhle a grimacé de douleur après coup. Il est toutefois demeuré dans la rencontre.

En fin de soirée, il n’a pas été rendu disponible pour rencontrer les journalistes, puisqu’il devait subir des traitements. Le Tricolore n’a pas fourni de détails additionnels à son sujet.

Un indice de son état de santé vient toutefois du fait que le CH a, samedi soir, rappelé d’urgence le défenseur Frédéric Allard. Un rappel d’urgence est possible seulement si une équipe n’est pas en mesure d’aligner 12 attaquants et 6 défenseurs (ou 18 patineurs) pour un match donné. L’organisation n’a pas encore confirmé l’absence de Guhle.

Allard avait été acquis par le Canadien vendredi en retour de Nate Schnarr et devait rejoindre le Rocket de Laval au courant du week-end. Puisqu’il n’a disputé qu’un match en carrière dans la LNH, on présume qu’il n’aurait pas forcément été en haut de la liste des rappels si l’équipe s’était trouvée à Montréal.

Or, comme il jouait jusqu’à récemment avec le Reign d’Ontario, en banlieue de Los Angeles, et qu’il se trouvait encore sur la côte ouest, il était beaucoup plus simple de le dépêcher à Vegas, puisque le Rocket jouait à Laval samedi soir.

Dans la Ligue américaine, cette saison, le défenseur droitier a amassé 7 points en 35 rencontres et maintenu un différentiel de 0.

La rencontre entre le Canadien et les Golden Knights s’amorcera à 18 h, heure du Québec.

Débuts de Quick

Ce duel marquera par ailleurs les débuts de Jonathan Quick dans l’uniforme noir et doré.

Après avoir passé 15 saisons avec les Kings de Los Angeles, remportant deux fois la Coupe Stanley en cours de route, le gardien a été impliqué dans deux échanges au cours de la seule dernière semaine. Les Kings l’ont d’abord expédié à Columbus avec un choix de premier tour en retour du défenseur Vladislav Gavrikov et du gardien Joonas Korpisalo. Puis les Blue Jackets, souhaitant à l’évidence accommoder le vétéran, l’ont cédé aux Knights contre le gardien Michael Hutchinson et un choix de septième tour au repêchage de 2025.

Avec sa moyenne de buts alloués de 3,50 et son taux d’efficacité de ,876 cette saison, Quick n’a vraisemblablement plus le feu de ses belles années. Or, les Knights sont mal en point devant le filet. Leur gardien partant s’est blessé à la jambe il y a un mois, et sa date de retour n’est pas encore claire. Son adjoint Laurent Brossoit est lui aussi tombé au combat au cours des derniers jours. Et Robin Lehner n’a pas joué de la saison en raison d’une blessure à la hanche.

En entrevue, samedi, Quick a raconté à quel point les derniers jours avaient été « chaotiques » pour lui. Il s’est dit « reconnaissant » envers le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, qui s’est montré compréhensif en lui évitant de conclure ce qui sera peut-être sa dernière saison de la LNH dans un club de dernière place.

« Je ne voulais pas que ce soit la fin », a-t-il dit aux journalistes montréalais qui ont couvert l’entraînement de son équipe.

Même si ce sera la première fois que le gardien de 37 ans portera un autre uniforme que celui des Kings, « ma job, c’est d’arrêter des rondelles et de donner à mon équipe une chance de gagner », a-t-il souligné. Il se dit emballé à l’idée de ce nouveau départ, aussi tardif soit-il. Contre le Canadien, il sera en réalité disponible pour un deuxième match, après avoir regardé celui de vendredi, contre les Devils du New Jersey, du bout du banc.

Il a observé attentivement les interactions entre ses nouveaux coéquipiers et s’est impressionné de la « tonne de leaders » au sein du groupe. Il souhaite s’y intégrer en douceur, tout en partageant sa large expérience. « Je vais aider de mon mieux », a-t-il dit en souriant.

L’entraîneur-chef Bruce Cassidy a été réaliste au sujet de son nouveau gardien. « On sait où il est dans sa carrière, on ne lui demandera pas d’être notre numéro 1, a-t-il avoué. Il croit toutefois que Quick est encore en mesure de donner un bon coup de main à sa troupe – en témoignent tout de même ses 11 victoires cette saison à Los Angeles.

Cassidy a par ailleurs indiqué que le Québécois William Carrier, qui s’est blessé vendredi, devrait s’absenter pour « un bon moment », sans toutefois préciser la nature de sa blessure.