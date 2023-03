« On aurait aimé faire un ou deux échanges de plus »

Kent Hughes cachait mal sa déception lors de son point de presse de vendredi, tenu 30 minutes après la fin de la période des transactions.

Ce n’était rien contre Denis Gurianov, qu’il a acquis en début de semaine contre Evgenii Dadonov. Mais il a amorcé la saison avec Sean Monahan, Joel Edmundson, Josh Anderson, Jonathan Drouin et Mike Hoffman comme autres appâts potentiels, et ces joueurs termineront la saison à Montréal.

« On aurait aimé faire un ou deux échanges de plus, a convenu le DG, lors d’une rencontre d’une trentaine de minutes avec les médias à Brossard. Mais des échanges, c’est toujours pour avancer dans notre objectif de bâtir une équipe qui peut gagner de façon constante. Et on n’a pas trouvé d’échange qui nous aurait fait avancer. »

Que s’est-il donc passé ? Des blessures. Beaucoup de blessures. C’est du moins ce qui a compliqué les choses pour Monahan et Edmundson.

Au sujet de Monahan, Hughes a mentionné qu’il avait subi une blessure « indépendante » de celle à un pied qui l’a d’abord mis hors de combat, début décembre. Il n’a pas voulu dévoiler la nature de cette nouvelle blessure, mais n’était pas en mesure de confirmer « à 100 % » qu’il allait revenir au jeu d’ici la fin de la saison.

Monahan, rappelons-le, écoulait la dernière année de son contrat et comptait 17 points en 25 matchs au moment de se blesser.

Quant à Edmundson, dont le contrat expire en 2024, « son nom circulait pendant un certain temps sur le marché, dans les rumeurs. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais sa blessure a eu un effet… Je me mets dans les souliers des équipes qui s’intéressaient à lui et ça m’aurait moi aussi influencé », a admis Hughes.

Le grand défenseur est revenu au jeu jeudi, jouant 16 minutes, mais il en aurait visiblement fallu plus pour un joueur aux prises avec des maux de dos récurrents.

Comme Monahan, Drouin écoule la dernière année de son contrat. Malgré une production soutenue depuis le 1er janvier (12 points en 17 matchs), il n’a pas encore marqué en 38 matchs cette saison et a subi sa part de blessures ces dernières années. « Tout le monde a noté une amélioration dans son jeu dernièrement et le Canadien en bénéficie, mais le plafond et d’autres trucs ont compliqué la donne. On est contents qu’il finisse la saison avec nous », a indiqué Hughes.

Gurianov en évaluation

Hughes a par ailleurs indiqué qu’il espérait garder Denis Gurianov au-delà de la présente saison, mais que le nouveau venu doit tout de même être évalué.

Acquis contre Dadonov dimanche, le grand ailier russe a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe jeudi. C’était seulement son troisième filet de la saison, en 45 matchs.

Gurianov sera joueur autonome avec compensation à la fin de la saison, mais l’offre qualificative requise pour retenir ses services la saison prochaine sera de 2,9 millions de dollars, soit son salaire de la présente saison. Le joueur et l’équipe ont toutefois beau jeu de négocier une entente autre, par exemple à plus long terme, à un salaire convenu par les deux parties.

« On a fait l’échange avec le plan de le garder, a assuré Hughes. Mais tout le monde a un travail à faire et le nôtre est de l’évaluer. Quand on est arrivés l’an passé, un de nos problèmes était l’espace sous le plafond. Cet été, on aura de la flexibilité pour la première fois, mais chaque joueur devra valoir son contrat. »

Pas de Barron à Laval

Au bout du compte, Hughes aura conclu deux transactions mineures en cette date limite. Il en a fait une dans la Ligue américaine – il a obtenu le défenseur Frédéric Allard contre l’attaquant Nate Schnarr – et a agi comme intermédiaire dans l’échange qui a envoyé Nick Bonino à Pittsburgh. Le Canadien retiendra donc une portion du salaire de Bonino, et obtient un choix de 5e tour de 2024 en compensation.

Enfin, le Tricolore a effectué deux mouvements de personnel sur papier, cédant, puis rappelant les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen. En agissant ainsi, le CH s’assure que les deux joueurs seront admissibles à participer aux séries de la Ligue américaine si le Rocket y participe. Pour y être admissible, un joueur doit en effet faire partie de la formation à la date limite des transactions.

Hughes aurait voulu effectuer cette même manœuvre administrative avec Justin Barron, mais comme le défenseur s’est blessé jeudi, la ligue a refusé au Canadien cette transaction, puisqu’un joueur blessé ne peut pas être cédé à la Ligue américaine, même si c’est seulement sur papier.

Décidément, les blessures auront embêté Kent Hughes à tous les niveaux cette saison.