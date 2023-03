(Montréal) Le Canadien de Montréal a récompensé l’attaquant Xavier Simoneau, mercredi, en lui consentant un contrat d’entrée à deux volets de deux saisons.

La Presse Canadienne

L’entente rapportera 775 000 $US à Simoneau dans la LNH, en plus de comporter une prime à la signature de 80 000 $ par saison. Simoneau touchera un salaire de 80 000 $ par campagne dans la Ligue américaine de hockey.

Le joueur de centre de cinq pieds, six pouces et 183 livres a marqué cinq buts et ajouté 23 aides en 44 matchs avec le Rocket de Laval cette saison.

Le hockeyeur âgé de 21 ans originaire de Saint-André-Avellin a été sélectionné au sixième tour, 191e au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 2021.

Avant de faire le saut chez les professionnels, Simoneau a totalisé 314 points (97-217) en 252 matchs avec les Voltigeurs de Drummondville et les Islanders de Charlottetown, dans la LHJMQ.