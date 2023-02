Les Devils du New Jersey ont fait l’acquisition de l’attaquant Timo Meier des Sharks de San José, selon une personne informée de la situation.

Stephen Whyno Associated Press

Cette personne s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que l’échange n’avait pas encore été annoncé.

Originaire de la Suisse et âgé de 26 ans, Meier a récolté 31 buts et 21 aides mentions d’aide en 57 parties cette saison.

Il se joindra aux Devils en vue d’une course vers les éliminatoires, après que les Rangers et les Islanders, leurs rivaux de la grande région de New York, eurent posé des gestes dans le but d’améliorer leur formation.

Meier pourrait devenir joueur autonome avec compensation à la fin de la campagne et il pourrait toucher jusqu’à 10 millions la saison prochaine.