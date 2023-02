Pat Hickey

La retraite d’un travaillant au grand cœur

On parle souvent au hockey des bons vétérans, de ces joueurs établis, bienveillants, qui donnent un coup de pouce à des plus jeunes qui étaient dans leur situation 15 ans plus tôt. On en retrouve dans les vestiaires, mais aussi sur les passerelles de presse. Le vénérable Pat Hickey, du Montreal Gazette, est l’un d’eux.