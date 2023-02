« Il existe dans notre sport une culture qui peut être nocive. C’est beaucoup plus agréable d’être joueur de la LHJMQ aujourd’hui que ce ne pouvait l’être il y a 20 ans. Mon souhait le plus grand est que ça soit plus agréable dans 20 ans », a indiqué le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

(Québec) Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, assure que ses équipes n’ont pas été impliquées dans les allégations d’initiations violentes qui ont été rapportées dans un récent jugement. Il affirme qu’il n’y aura plus d’initiations de joueurs au sein de ses équipes et promet un « code du vestiaire » dès la saison 2023-2024.

« Aucune des situations énumérées […] n’impliquait une équipe de la LHJMQ. C’est un fait important à noter », a dit M. Courteau mercredi dans sa présentation aux députés réunis en commission parlementaire sur les initiations violentes au hockey et dans le sport.

« Cela ne nous exonère pas d’une réflexion. Nous ne sommes pas au-dessus des autres ligues. Il existe dans notre sport une culture qui peut être nocive. C’est beaucoup plus agréable d’être joueur de la LHJMQ aujourd’hui que ce ne pouvait l’être il y a 20 ans. Mon souhait le plus grand est que ça soit plus agréable dans 20 ans. […] Pour que le changement soit réel, il faut que la parole se libère », a-t-il ajouté.

Au cours des prochains mois, la LHJMQ entend travailler avec Sport’Aide pour élaborer un plan d’action et un programme de prévention des comportements inappropriés. Gilles Courteau promet aussi d’établir dès 2023-2024 un « code du vestiaire », que toutes personnes ayant accès au vestiaire des joueurs devront respecter pour être admises.

Les dirigeants de la ligue ont également détaillé les différentes étapes qu’ils suivent lorsqu’un joueur porte plainte concernant un traitement inapproprié qu’il estime avoir subi. Cette plainte est traitée par la directrice des services aux joueurs. Selon Vincent Marissal de Québec solidaire (QS), la LHJMQ doit revoir son mode de fonctionnement pour rendre le processus indépendant.

« Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est qu’il n’y a pas d’indépendance dans les processus d’enquêtes. […] Franchement, ce n’est pas sérieux. Ça ne passe aucun test de méthodologie d’enquête et de recevabilité des plaintes », a-t-il dit.

« On demande à un jeune de 16 ou 17 ans de prendre le téléphone et d’appeler la vice-présidente d’une ligue pour se plaindre d’un comportement probablement inadéquat et parfois même illégal. Ce n’est pas sérieux. Le moins qu’on puisse faire, c’est de revoir sérieusement le monde de traitement des plaintes », a ajouté M. Marissal.

Poursuivre les travaux au-delà de mercredi

La commission parlementaire sur les initiations violentes dans le sport est l’initiative des députés face au scandale qui bouleverse le milieu du hockey. Vincent Marissal, qui est à l’origine de ce mandat d’initiative en commission parlementaire, proposera mercredi aux autres députés de poursuivre leurs travaux au-delà de cette seule journée d’audience. Les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) formant la majorité des députés de la commission, le gouvernement devra donc donner son aval pour que les travaux se poursuivent.

Le 3 février dernier, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté une demande d’action collective qui avait été déposée par trois plaignants au nom des 15 000 joueurs ayant évolué depuis 50 ans dans l’une des équipes de la Ligue junior de l’Ouest (WHL), de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) ou de la LHJMQ. Le juge a refusé de recevoir l’action collective pour des raisons techniques, mais il n’a pas remis en doute la véracité des témoignages. On y décrit entre autres des actes liés à des joueurs mineurs qui font état de bâtons insérés dans l’anus, de mutilation génitale et de victimes humiliées en étant aspergées d’urine ou d’excréments.

En plus de la LHJMQ, mercredi, les parlementaires entendront les représentants de la Ligue canadienne de hockey (LCH), de Hockey Québec et de l’Université McGill, qui a géré par le passé des scandales d’initiations violentes impliquant des équipes de basketball et de football.