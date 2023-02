(Newark) Les joueurs du Canadien ont répondu aux exigences de leur entraîneur-chef, mardi au Prudential Center.

La Presse Canadienne

Nick Suzuki a amassé un but et une aide, Samuel Montembeault a stoppé 37 lancers et la formation montréalaise a défait les Devils du New Jersey 5-2.

Après deux défaites malgré de bons moments face aux Hurricanes de la Caroline et aux Maple Leafs de Toronto, l’entraîneur Martin St-Louis avait affirmé lundi qu’il souhaitait voir ses joueurs mieux terminer les jeux et les parties. C’est ce qu’ils ont réussi face aux Devils.

Le Canadien n’a jamais plié l’échine et a fait preuve de plus d’opportunisme que son adversaire. Montembeault a aussi eu son mot à dire, réalisant notamment trois arrêts sur des échappées de l’adversaire.

Mike Matheson a récolté un but et une aide, tandis que Justin Barron, Johnathan Kovacevic et Rem Pitlick ont également marqué pour le Canadien (24-29-4). Christian Dvorak a accumulé deux aides.

Jesper Bratt et Dawson Mercer ont marqué pour les Devils (37-15-5), qui ont encaissé seulement un deuxième revers en temps réglementaire à leurs neuf dernières sorties (6-2-1). Jack Hughes a amassé deux aides et Vitek Vanecek a réalisé 13 arrêts.

Le Tricolore a perdu les services de Joel Armia tôt en première période. Il n’est pas revenu au jeu par la suite et l’équipe n’a fourni aucune information concernant son état de santé.

Le Canadien jouera son prochain match seulement vendredi, quand il rendra visite aux Flyers de Philadelphie. Il accueillera les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell le lendemain soir.

À un train d’enfer

Les visiteurs ont commencé la rencontre sur les chapeaux de roue. Josh Anderson est passé bien près d’ouvrir la marque après à peine une dizaine de secondes de jeu, mais Vanecek a stoppé son tir de l’enclave.

Le gardien des Devils a aussi été vigilant quelques instants plus tard, quand Michael Pezzetta a redirigé une remise d’Evgenii Dadonov dans sa direction.

Barron s’est assuré de ne pas gaspiller le bon début de match du Canadien en ouvrant la marque à 3 : 54. Il a profité d’une belle passe du revers de Suzuki et a battu Vanecek du côté du bouclier.

Les Devils ont réussi à renverser la vapeur petit à petit.

Montembeault a stoppé un tir à bout portant d’Ondrej Palat avec environ neuf minutes à faire à la première période. Il a toutefois été impuissant face à un lancer de Bratt avec 6 : 12 à jouer dans l’engagement.

Le Canadien a remis le pied sur l’accélérateur au retour de l’entracte et a inscrit deux buts dans un intervalle de 1 : 13. Kovacevic a d’abord fait mouche à 2 : 29 sur un lancer sur réception, puis Suzuki a surpris Vanecek à 3 : 42.

Entre les deux buts, Montembeault avait réussi un arrêt important, frustrant Miles Wood en échappée.

Le scénario du premier vingt s’est répété lors de la deuxième période alors que les Devils ont tranquillement repris leurs aises. Montembeault a dû être alerte pour stopper notamment Erik Haula et Brendan Smith.

Montembeault a continué à être fumant devant le filet du Canadien. Il a stoppé Mercer en échappée tôt en troisième période.

Ses coéquipiers l’ont récompensé en ajoutant un quatrième but à 5 : 13. Pitlick a complété un bel échange amorcé par Dvorak et Evgenii Dadonov.

Mercer a rendu les choses intéressantes en marquant sur un retour à 11 : 58 lors d’un avantage numérique. Le Canadien a cependant réussi à étouffer la menace de remontée des Devils.

Matheson a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 3 : 47 à écouler au cadran.