L'Université McGill, qui a géré par le passé des scandales d’initiations violentes impliquant des équipes de basketball et de football, a refusé l’invitation de la commission parlementaire.

(Québec) Les députés n’acceptent pas que l’Université McGill refuse leur invitation à témoigner mercredi lors de la commission parlementaire sur les initiations violentes dans le hockey junior et dans le sport étudiant. Certains évoquent la possibilité de citer l’institution universitaire à comparaître.

McGill, qui a géré par le passé des scandales d’initiations violentes impliquant des équipes de basketball et de football, a refusé l’invitation de la commission parlementaire qui a adopté le mandat d’initiative proposé par Vincent Marissal de Québec solidaire afin d’étudier la question des initiations violentes dans le monde du sport.

Selon Joël Arseneau du Parti québécois (PQ), l’université – qui reçoit « des fonds publics massifs » du gouvernement – doit remplir son « pacte social » et partager son expérience avec les députés.

« L’intention des législateurs était très clairement de pouvoir bénéficier de leur expérience de façon positive. Quels sont les moyens qui ont été mis en place ? Les différentes étapes qu’ils ont dû franchir pour qu’on puisse s’en inspirer ? », a-t-il dit.

Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, était du même avis. « C’est très décevant, surtout qu’on ne les a pas invités pour faire leur procès, on les a invités pour apprendre de leur expérience », a-t-il affirmé.

« McGill a fait face à un scandale d’initiation violente, dégradante il y a quelques années. On voulait les entendre sur comment ils ont géré la situation, puis quels moyens ils ont pris pour que ça prenne fin. On ne les invitait pas pour leur tirer des tomates, on les invitait pour, de manière constructive, qu’ils nous aident à trouver des solutions », a-t-il ajouté.

Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, a également demandé à McGill de reconsidérer sa décision. Il a rappelé à l’université que les parlementaires avaient le pouvoir de citer un groupe à comparaître, même s’ils ne souhaitent pas se rendre là.

« Je pense que McGill doit venir. McGill a des choses importantes à dire aux députés », a-t-il dit.

La commission parlementaire sur les initiations violentes dans le sport est l’initiative des députés face au scandale qui bouleverse le milieu du hockey, alors que les détails entourant les allégations d’initiations violentes dans le hockey junior au pays ont été dévoilés dans un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario, plus tôt ce mois-ci.

La Presse rapportait mardi que la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, considère donner plus de mordant à l’Officier des plaintes, un poste créé en 2020, qui gère un nombre croissant de cas d’abus et de harcèlement dénoncés par des athlètes.