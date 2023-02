(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont placé le nom de l’ailier gauche Tanner Pearson sur la liste des blessés à long terme en raison d’une blessure à une main qui a mis fin à sa saison.

La Presse Canadienne

Le directeur général Patrik Allvin a annoncé la décision vendredi, un mois après que l’équipe eut annoncé que la blessure à l’attaquant de 30 ans allait le garder au rancart pour le reste de la campagne.

Pearson s’est soumis à plusieurs opérations à sa main à la suite de sa blessure survenue lors d’une défaite de 5-2 des Canucks face au Canadien de Montréal, le 9 novembre au Centre Bell.

L’attaquant de six pieds un pouce et 201 livres a récolté cinq points, dont un but, en 14 parties avec les Canucks cette saison.

Trentième joueur choisi lors du repêchage de 2012, par les Kings de Los Angeles, Pearson a joué avec les Kings et aussi avec les Penguins de Pittsburgh pendant ses 10 saisons dans la LNH.

Les Canucks (21-30-4) compléteront un séjour de trois matchs à domicile en accueillant les Flyers de Philadelphie samedi.