(Washington) L’Association des joueurs de la LNH a embauché le secrétaire au Travail des États-Unis, Marty Walsh, en tant que directeur exécutif, plaçant un meneur d’expérience et un ancien maire de Boston à la tête du syndicat à un moment où les revenus de la ligue sont à la hausse et l’échéance de la convention collective s’approche tranquillement.

Stephen Whyno Associated Press

Le syndicat a indiqué jeudi que son comité exécutif et les représentants des 32 équipes de la LNH avaient approuvé à l’unanimité la nomination de Walsh. Il entrera officiellement en fonction à la mi-mars. Il succédera à Don Fehr, qui aura occupé l’emploi pendant plus d’une décennie.

Walsh, qui est âgé de 55 ans, a affirmé dans un communiqué qu’il s’engageait à défendre les joueurs.

« Mes années d’expérience dans les mouvements ouvriers et dans le milieu public m’ont permis de comprendre que ce travail n’est pas à propos de moi, a dit Walsh. Il est à propos de nous, des gens que je dessers. »

« J’ai donc hâte de travailler avec les joueurs et le personnel de l’AJLNH dans l’objectif de protéger les intérêts des joueurs et leur famille. »

L’AJLNH était à la recherche d’un nouveau directeur exécutif pour remplacer Fehr depuis avril, alors qu’un comité de travail regroupant 10 joueurs avait été mis sur pied pour trouver son successeur. Fehr, qui a aussi dirigé le syndicat des joueurs du Baseball majeur au cours de sa carrière, était en poste depuis décembre 2010. Il a supervisé le renouvellement de la convention collective en 2013 et 2020.

Zach Hyman, l’un des 10 membres du comité de recherche, a affirmé que le nouveau meneur du syndicat « aura un rôle important pour modeler l’avenir du hockey ».

« Le processus a été bon, a ajouté l’attaquant des Oilers d’Edmonton. Nous avons effectué plusieurs entrevues avec différents candidats et organisé plusieurs réunions au sein du groupe. L’objectif était de trouver la meilleure personne pour nous. »

Le résultat du processus est l’embauche de Walsh, qui a été préféré à d’autres candidats, dont l’ancien directeur général des Canucks de Vancouver Mike Gillis et l’ex-joueur et conseiller de longue date de l’AJLNH Mathieu Schneider.

Walsh, un partisan des Bruins de Boston, avait démontré sa profonde connaissance du hockey dans une série de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pendant qu’il siégeait à la mairie de Boston, entre 2014 et 2021. C’est toutefois son expérience dans les mouvements ouvriers qui ont fait de lui le meilleur candidat.

« Marty est un meneur aguerri qui possède une impressionnante feuille de route en matière syndicale », a évoqué le capitaine des Sabres de Buffalo Kyle Okposo.

Walsh, qui est le premier membre du cabinet du président américain Joe Biden à quitter son poste, prend le relais à la tête de l’AJLNH à un moment important. Malgré la paix relative entre les joueurs et la ligue depuis le lock-out de 2012, certains enjeux continuent de diviser les deux parties.

La LNH n’a pas participé aux deux dernières éditions des Jeux olympiques, en 2018 et 2022, malgré le désir des joueurs d’y aller. Le partage des revenus annuels de près de six milliards US sera à renégocier lors du renouvellement de la convention collective, qui arrive à échéance en 2026.