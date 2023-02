(Montréal) Le Canadien a finalement profité de la clémence des Dieux du hockey.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Mike Matheson a marqué sur un retour à 4 : 39 de la prolongation et le club montréalais a vaincu les Islanders de New York 4-3, samedi après-midi au Centre Bell, gagnant pour une première fois à sa huitième et dernière sortie cette saison dans son uniforme « reverse retro ».

Matheson a fait mouche après un arrêt de Semyon Varlamov contre Mike Hoffman en échappée. Hoffman venait de quitter le banc des punitions.

Les juges de ligne ont révisé longuement la séquence afin de déterminer si Hoffman était en position de hors-jeu ou non au moment de son entrée de zone. La centrale de la LNH a finalement conclu qu’aucun angle ne permettait de déclarer hors de tout doute qu’il y avait hors-jeu. Le but a donc été accordé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le but vainqueur de Mike Matheson.

« Je pouvais seulement penser aux chandails bleus », a raconté l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, lorsque questionné à savoir ce qu’il avait en tête durant la longue attente.

« J’espérais bien sûr que la décision aille en notre faveur. Je pense que ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre », a-t-il ajouté.

Le Canadien avait perdu ses sept premiers matchs à domicile en bleu poudre (0-6-1). Il présente un dossier au Centre Bell de 11-8-0 dans son uniforme traditionnel rouge.

« Le Canadien est une équipe historique, a renchéri St-Louis au sujet du chandail bleu poudre. Quand vous pensez à toutes les coupes Stanley, les succès. Nous sommes supposés être en rouge ou blanc, pas en bleu.

« Quand les Dieux du hockey nous regardent et nous voient en bleu, ils doivent se dire que c’est ce que nous méritons. Je ne sais pas ce qui va arriver la saison prochaine avec ce chandail-là, mais j’espère qu’il ne sera pas bleu. »

Le Tricolore disputait un premier match depuis le 31 janvier, ayant ensuite profité d’un long congé du match des étoiles. Les Islanders en étaient déjà à leur quatrième rencontre de la semaine, mais le Canadien n’a pas semblé rouillé.

« J’ai aimé comment nous nous sommes battus pour revenir dans le match, a affirmé St-Louis. Nous avons écoulé une punition, puis nous sommes allés chercher un but à la fin. »

Nick Suzuki, Justin Barron et Kirby Dach ont aussi touché la cible pour le Canadien (21-27-4), qui a mis fin à une série de quatre défaites (0-3-1). Hoffman a accumulé trois aides et Samuel Montembeault a réalisé 27 arrêts.

Brock Nelson a amassé un but et une aide. Bo Horvat et Matt Martin ont complété pour les Islanders (27-23-6). Noah Dobson a récolté deux aides et Varlamov a stoppé 27 tirs.

L’attaquant Jonathan Drouin était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté sept matchs en raison d’une blessure au haut du corps.

Le Canadien accueillera les Oilers d’Edmonton dimanche à 12 h 30.

Un duel serré

Le début de rencontre n’a pas été des plus excitants. La meilleure chance est revenue à Anders Lee, mais le tir du capitaine des Islanders a atteint le poteau.

Le Canadien a ouvert le pointage après 12 : 57 de jeu. Rafaël Harvey-Pinard a récupéré le disque le long de la rampe avant de faire une passe transversale à Suzuki, qui a marqué grâce à un tir sur réception.

Les Islanders ont répliqué 2 : 04 plus tard. Nelson a fait dévier un long tir de Dobson quelques secondes après avoir remporté une mise en jeu en zone du Tricolore contre Dach.

La deuxième période a donné droit à du jeu fermé. Le Canadien a connu une longue séquence en zone des Islanders, mais ce sont les employés de soutien qui ont embouteillé les visiteurs dans leur territoire et ils n’ont pas généré de véritable occasion de marquer.

Les Islanders ont joué de chance pour prendre les devants 2-1 avec cinq secondes à faire en deuxième période. Lors d’un avantage numérique, Horvat a envoyé la rondelle vers le but à partir du coin du territoire du Canadien. Le disque a semblé dévier contre l’équipement de Montembeault avant de franchir la ligne des buts.

Le Canadien a nivelé le pointage à 2-2 après 4 : 02 de jeu en troisième période. Barron a fait bouger les cordages grâce à un tir des poignets précis, à la suite d’une passe en retrait de Hoffman.

Dame chance a continué à jouer de mauvais tours au Canadien. Martin a redonné les devants aux Islanders avec 9 : 06 à faire, quand un tir d’Alexander Romanov a dévié contre lui avant d’aboutir dans l’objectif.

Dach a toutefois réussi à prolonger le débat en faisant dévier un lancer de Matheson au fond du filet avec 3 : 16 à faire en temps réglementaire.

Matheson a finalement tranché en prolongation.

Échos de vestiaire

Jonathan Drouin était aussi heureux que son entraîneur que le Canadien en soit à son dernier match en bleu poudre cette saison.

« C’est fini. On dirait que ç’a du sens que nous gagnons enfin quand c’était la dernière fois que nous le portions. Nous serons prêts pour l’an prochain ! »

Kirby Dach, lui, était fier de voir le Tricolore jouer les trouble-fête contre les Islanders.

« C’est une équipe dans la course aux séries qui a besoin de chaque point. Nous, nous aimerions revenir dans la course ou au moins bâtir vers quelque chose. Ça fait du bien d’être récompensé avec deux points après un bel effort. »

Mike Matheson, qui est natif de Pointe-Claire, avait du mal à exprimer ses émotions après avoir inscrit le but vainqueur.

« C’est spécial. Il n’y a pas si longtemps, j’étais l’un de ces partisans dans les gradins, qui appuyait l’équipe. Je me souviens où j’étais assis quand je venais une fois par année quand mon père avait des billets. […] De marquer un but comme ça, je dois me pincer pour y croire. »