La population de Québec a répondu massivement au premier match de la formation ukrainienne au Tournoi pee-wee de Québec. Les bancs vides étaient une denrée rare et il y avait une foule de gilets blancs dans les estrades du Centre Vidéotron pour venir appuyer ces jeunes qui veulent simplement jouer au hockey dans un pays dévasté par la guerre.

JEAN CARRIER Le Soleil

Jeunes et moins jeunes sentaient l’importance de venir assister à ce match que même le directeur général du tournoi, Patrick Dom, a qualifié d’historique sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Stéphane Hébert qui venait assister à la rencontre avec son enfant de cinq ans Louis-Philippe et une bonne partie de sa famille.

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL

« On essaie de venir chaque année et c’est une journée remplie avec les petits Nordiques et les petits Remparts qui suivent, mais on est venu appuyer l’Ukraine », explique le père de famille qui était excité à l’idée de pouvoir regarder les jeunes ukrainiens.