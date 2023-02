(Brossard) Tout le monde chez le Canadien est conscient que les deux derniers mois de la saison ne seront probablement pas faciles, mais il sera important pour l’ensemble de la formation montréalaise de continuer à bâtir la culture de l’équipe.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a martelé vendredi que les 31 matchs restants au Tricolore seront tout aussi importants que les 51 premiers, même si des joueurs quitteront le navire d’ici la date limite des transactions du 3 mars et que des vétérans voudront déjà tourner la page et mettre l’accent sur la prochaine campagne.

« Le plus important, c’est de développer notre culture et travailler sur la manière dont nous voulons jouer, a dit St-Louis. Nous devrons continuer à avancer malgré des moments qui seront peut-être plus difficiles après la date limite des échanges.

Nous devons continuer à bâtir notre culture malgré notre position au classement et les échanges. Et nous ne pouvons pas bâtir seulement notre culture avec les gars qui seront peut-être ici l’an prochain. Nous devons bâtir notre culture avec tout le monde. C’est ça qui va nous aider à avancer comme équipe et nous aider à devenir une équipe qui participera aux séries année après année. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

St-Louis est toutefois conscient que ce sera peut-être plus difficile pour certains joueurs de garder le même niveau de motivation. Ce ne sont pas tous les joueurs qui lutteront pour un poste dans la LNH.

« C’est important d’amener de l’enthousiasme tout au long de cette période. Oui, ce sera peut-être plus difficile pour certains joueurs, mais c’est à nous de les aider à passer à travers ça », a insisté St-Louis.

Le Canadien a repris l’entraînement jeudi après huit jours de congé. Les joueurs avaient deux jours pour se délier les jambes avant de disputer deux matchs au cours du week-end contre des équipes qui ont déjà repris l’action.

Le Tricolore accueillera les Islanders de New York au Centre Bell, samedi à 12 h 30. Les Oilers d’Edmonton seront les visiteurs dimanche, à la même heure.

Jonathan Drouin pourrait effectuer un retour au jeu après avoir raté sept parties en raison d’une blessure au haut du corps. Drouin a récolté 12 aides en 28 matchs cette saison.

Samuel Montembeault défendra la cage du Tricolore face aux Islanders. Jake Allen prendra la relève face aux Oilers.

Allen s’est dit confiant de voir les joueurs du Canadien démontrer une belle énergie ce week-end, plutôt que de la rouille, après le long congé de la pause du match des étoiles.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

« Nous comptons sur un jeune groupe, donc les gars devraient avoir les jambes en forme, a souligné le vétéran gardien. Nous ne jouons pas souvent en après-midi et les gars ont hâte.

Nous avons pu décrocher pendant quatre ou cinq jours. Ce n’est pas un interrupteur que nous pouvons allumer. Nous avons eu un bon entraînement hier (jeudi). J’ai été impressionné par le rythme. J’espère que tout le monde sera engagé. Jake Allen

Le vétéran défenseur David Savard a aussi répété qu’il était important que tous les joueurs du Tricolore restent engagés lors du dernier droit de la campagne.

« Nous devons regarder vers l’avenir, un peu comme l’an dernier, et continuer à avoir une attitude positive et à travailler sur nos concepts, a-t-il noté. L’équipe est jeune. Il est important d’être engagé, de continuer à essayer de gagner chaque match. Nous essayons de construire une fondation solide pour notre culture. Ça part des vétérans, qui doivent jouer de la même façon du premier au dernier match. »

Le Canadien aura une dernière chance d’inscrire une victoire à sa fiche (0-6-1) en portant son uniforme bleu poudre « retro reverse » cette saison. Il l’enfilera samedi face aux Islanders.

« Je ne serai pas fâché de ne plus le mettre même si je ne pense pas que c’est la raison pour laquelle nous avons perdu tous ces matchs-là, a dit Savard, les yeux rieurs. C’est sûr que ça va faire du bien de mettre tout ça derrière nous.

« Personnellement, j’aime mieux le rouge de toute façon », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’attaquant Joel Armia s’est entraîné avec ses coéquipiers pour une première fois depuis qu’il a subi une blessure au haut du corps le 15 janvier face aux Rangers de New York. Il portait toutefois un chandail indiquant qu’il devait éviter les contacts et son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

L’attaquant Sean Monahan et les défenseurs Joel Edmundson et Kaiden Guhle ont patiné avant leurs coéquipiers. Guhle enfilait les patins pour une première fois depuis qu’il a subi une blessure à un genou le 29 décembre contre les Panthers de la Floride. Sa période de convalescence était évaluée à huit semaines et on peut s’attendre à un retour au jeu tard en février ou tôt en mars.