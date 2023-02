(Boston) Depuis le passage du Montréalais Jim Madigan derrière le banc, l’Université Northeastern a toujours eu sa filière québécoise, et la source ne se tarit pas.

On connaît bien le gardien Devon Levi, un espoir des Sabres de Buffalo qui s’est aussi fait remarquer devant le filet d’Équipe Canada junior. Mais on connaît moins son coéquipier Justin Hryckowian, un attaquant qui donne des maux de tête à ceux qui écrivent son nom, et aussi, de plus en plus, aux gardiens adverses.

Hryckowian, 21 ans, est un ancien coéquipier de Levi chez les Lions du Lac St-Louis. Jamais repêché, il a toutefois vite grimpé dans la hiérarchie pour un joueur de deuxième année. Le voici membre établi du premier trio des Huskies, deuxième compteur du club avec 29 points (13 buts, 16 aides) en 27 matchs.

« Il travaille tellement fort, décrit son coéquipier Jayden Struble, un espoir du Canadien. Il est bon aux mises en jeu, pour les déviations, pour réussir des passes rapides et il est excellent en avantage numérique dans le haut de l’enclave [bumper]. Et il a du leadership, même si c’est un joueur de deuxième année. »

Les équipes de la LNH commencent à le remarquer. L’été dernier, les Capitals de Washington l’ont invité à leur camp de développement. C’est une étape encourageante pour un joueur qui admet ouvertement qu’il savait très bien qu’il ne serait pas repêché lors de sa première année d’admissibilité, en 2019.

« Ce n’est pas que je pensais que je n’étais pas bon, mais je savais qu’il n’y avait pas de buzz autour de mon nom, explique-t-il, dans une entrevue en français. J’étais petit, je n’avais pas la meilleure shape et je n’étais pas un très bon patineur. J’ai joué dans un prep school à mon année de repêchage et je me suis blessé l’année suivante. »

Dès 14 ou 15 ans, je savais que ma trajectoire allait être plus longue. Justin Hryckowian

« Je mentirais si je disais que je n’aurais pas voulu être repêché, poursuit-il. Mais je ne serais pas dans cette position aujourd’hui si je l’avais été. Ça m’a donné de la motivation et là, je suis comme un joueur autonome et j’aurai la balle dans mon camp quand je voudrai jouer chez les pros. Tout se passe pour une raison. »

Au moins une autre année

Hryckowian participera lundi prochain à la finale du Beanpot contre Harvard. Les Huskies tenteront ensuite d’enfiler les victoires afin de se qualifier pour le championnat national de la NCAA.

« On savait que c’était la dernière année de Devon [Levi], d’Aidan [McDonough, le capitaine]. Ce n’est pas chaque année qu’une équipe a la chance de gagner, et les gars sont tous revenus cette année pour cette raison », explique Hryckowian.

L’étudiant en communication projette quant à lui de poursuivre son cheminement à Northeastern pour au moins une autre saison, avant de tenter sa chance chez les pros. À l’origine, il pensait carrément passer ses quatre années d’admissibilité ici.

Je croyais que je ne jouerais pas beaucoup, que j’allais commencer avec le quatrième trio. Mais là, ça se passe plus vite que je pensais ! Justin Hryckowian

Sauf qu’en attendant de voir si des équipes se manifestent, il a deux bonnes raisons de rester à l’école.

« Je veux revenir l’an prochain, car j’aurai possiblement la chance d’être le capitaine et ça serait un honneur. Aussi, mon petit frère [Dylan] s’en vient jouer avec nous l’an prochain, donc c’est dur de dire non à ça. »