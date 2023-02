Comment interpréter la lettre envoyée aux fans des Philadelphie par John Tortorella ?

Essentiellement, l’entraîneur des Flyers implore leur patience et affirme que l’organisation en est à la première étape de la construction de l’avenir de l’équipe.

On a déjà vu des propriétaires, des présidents, des directeurs généraux écrire de telles lettres à leurs partisans, mais pas des entraîneurs en chef.

Aussi, surtout, la missive de Tortorella entre en contradiction avec la vision du DG Chuck Fletcher, du moins sa façon d’opérer jusqu’à tout récemment.

Il y a quelques semaines à peine, Fletcher espérait encore revenir dans la course aux séries éliminatoires. « Nous sommes à cinq points de la dernière place donnant accès aux séries. Je m’attends à ce qu’on soit encore plus compétitifs d’ici la fin de la saison. Voyons si nous pouvons rester dans la course. »

Au moment de la publication du message de la part de l’entraîneur Tortorella, les Flyers étaient encore à six points seulement des Penguins et de la dernière place donnant accès aux séries, mais avec trois matchs de moins à disputer.

La décision d’annoncer cette nouvelle approche a-t-elle été prise de concert avec Fletcher ? Si oui, pourquoi n’en est-il pas l’un des signataires ? Le tapis est-il en train de lui glisser sous les pieds ?

Philadelphie ratera les séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq ans depuis l’embauche de Fletcher à titre de VP exécutif et directeur général des Flyers, en décembre 2018.

Fletcher a pourtant tout mis en œuvre pour permettre à l’équipe de connaître du succès à court terme. Avant d’être contraint à une vente forcée à la date limite des échanges l’an dernier, Fletcher avait dilapidé un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde pour Rasmus Ristolainen et Justin Braun, deux défenseurs marginaux.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Rasmus Ristolainen et Noah Cates

À cela il faut ajouter un choix de second tour aux Coyotes pour se débarrasser du défenseur offensif Shayne Gostisbehere, 80 points en 130 matchs depuis son arrivée en Arizona. En manque de défenseur offensif, Fletcher a ensuite payé des choix de deuxième, troisième et quatrième tour l’été dernier pour obtenir Tony DeAngelo, un joueur au salaire supérieur à celui de Gostisbehere…

Fletcher avait un atout en Nolan Patrick, deuxième choix au total en 2017, malgré les nombreuses blessures subies par celui-ci. Il a choisi de l’échanger pour obtenir le défenseur Ryan Ellis, lui aussi abonné à l’infirmerie. Ellis, 32 ans, a disputé quatre matchs au début de la saison 2021. Sa carrière est terminée. Les Predators ont pu obtenir le prometteur jeune centre Cody Glass dans cette transaction à trois équipes. Glass, 23 ans, est désormais au centre du premier trio à Nashville. Il aurait pu aboutir à Philadelphie avec un peu de flair et de vision à long terme.

Tortorella est déjà le quatrième entraîneur des Flyers en quatre ans sous Fletcher. Celui-ci a congédié Dave Hakstol une dizaine de jours après son arrivée, pour nommer Scott Gordon de façon intérimaire pour le reste de la saison 2018-2019. Alain Vigneault et Michel Therrien ont dirigé l’équipe entre 2019 et 2021, avant de céder leur place à l’entraîneur (intérimaire à nouveau) Mike Yeo, lequel a été remplacé par Tortorella cet été.

Les Flyers sont dans un état lamentable. En l’absence de Sean Couturier, blessé, la ligne du centre est composée de Scott Laughton, Noah Cates, Morgan Frost et Patrick Brown. Aucun des quatre n’a atteint la marque des 35 points dans une saison.

Kevin Hayes, et son monstrueux contrat de 50 millions, valide pour trois autres saisons, n’est pas un favori de Tortorella. Il a été muté à gauche… quand il n’est pas rayé de la formation. James Van Riemsdyk deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

Philadelphie vient de repêcher un joueur prometteur au cinquième rang l’été dernier, Cutter Gauthier, 24 points en 22 matchs à Boston College. On semble vouloir muter ce jeune colosse de 6 pieds 2 pouces au centre.

Le défenseur offensif de 22 ans Cam York, repêché un rang devant Cole Caufield, semble gagner la confiance de Tortorella depuis son rappel de la Ligue américaine. Un autre choix de première ronde, l’ailier Tyson Foerster, 23e au total en 2020, ne fait pas mal à Lehigh Valley, dans la Ligue américaine, avec 30 points en 44 matchs.

PHOTO ALEX GALLARDO, ASSOCIATED PRESS Justin Braun, Wade Allison, Scott Laughton, Cam York et Kevin Hayes

Le jeune ailier de puissance Owen Tippett, obtenu pour Claude Giroux, ne fait pas mal à l’aube de ses 24 ans avec 28 points en 47 matchs.

Carter Hart, 24 ans, demeure un gardien d’avenir fort prometteur.

Philadelphie pourrait repêcher autour du 10e rang cet été et possède le choix de première ronde des Panthers en 2024, acquis dans la transaction pour Giroux. C’est un pas dans la bonne direction.

Mais il faut mettre Fletcher hors d’état de nuire à cette organisation, si ce n’est pas déjà fait.

Kent Hughes épie ses espoirs à Boston

Kent Hughes était un spectateur attentif dans les estrades du TD Garden de Boston, lundi, lors du tournoi annuel Beanpot mettant aux prises Northeastern, Boston University, Harvard et Boston College, avec à l’œuvre quatre espoirs du Canadien, Sean Farrell, Lane Hutson, Luke Tuch et Jayden Struble.

Farrell, 21 ans, un choix de quatrième ronde en 2020, en a profité pour ajouter deux aides à sa fiche et porter son total à 36 points en 23 matchs, une moyenne de point par match légèrement inférieure à celle de Cole Caufield à sa dernière saison dans la NCAA.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sean Farrell (90)

Harvard passe en finale en vertu d’une victoire de 4-3 en prolongation contre Boston College, mais pas Hutson et Tuch, défaits 3-1 par Northeastern de Struble. Hutson en a profité pour engraisser sa fiche avec une aide. Le jeune homme de 18 ans a désormais 36 points en 26 matchs, une production hallucinante, non seulement pour une recrue, mais pour un défenseur de la NCAA.

Le collègue Guillaume Lefrançois était sur place et s’est entretenu avec le DG du Canadien. S’il n’en tient qu’à Hughes, Farrell terminera la saison à Montréal. On sera sans doute plus patient avec le jeune prodige Hutson.