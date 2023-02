Crosby et Ovechkin réunis à l’occasion du match des étoiles

(Sunrise) Alexander Ovechkin a dit que Sidney Crosby et lui prendraient le temps de s’asseoir autour d’une bière pour parler de leur carrière un jour, et son rival est du même avis.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Pour l’instant, le duo lié par le talent et les circonstances depuis les débuts de chacun dans la LNH a encore beaucoup à accomplir avant la retraite.

Les deux joueurs, qui en sont à leur 18e saison, rêvent de gagner une autre coupe Stanley.

Ovechkin est également dans la chasse au record de Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts de l’histoire.

Crosby a 1469 points et Ovechkin 1464.

Crosby a hâte de voir le capitaine des Capitals de Washington égaliser et dépasser le record de Gretzky.

« Il est bien parti pour battre le record, a dit la vedette des Penguins, qui devait participer au défi d’échappées lors du concours d’habiletés de vendredi avec son rival. J’espère qu’il réussira. »

Les deux ont été impliqués dans plusieurs matchs épiques en séries éliminatoires, mais savent aussi que la retraite approche.

« C’est certainement quelque chose que j’apprécie de plus en plus avec le temps, a dit Crosby, capitaine des Penguins de Pittsburgh, à propos de son aventure dans la ligue avec Ovechkin. Être capable de jouer contre lui année après année et voir ce qu’il continue de réaliser, c’est assez unique. »

PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin (8) et son fils Sergei lors du concours d’habiletés.

Pour des raisons de santé et autres, Crosby et Ovechkin, qui ont 35 et 37 ans, participeront seulement à leur quatrième match des étoiles ensemble, samedi.

Le capitaine des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk et son frère, Matthew, qui joue pour les Panthers de la Floride, étaient du premier match des étoiles de Crosby, à Dallas en 2007.

« D’y être et de leur parler, c’est ce dont vous rêvez quand vous êtes enfant, a dit Brady Tkachuk. C’est vraiment plaisant. »