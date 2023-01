(Brossard) Avec le week-end du match des étoiles qui approche, les joueurs du Canadien de Montréal ont tenu une dernière séance d’entraînement au Complexe sportif Bell, à Brossard, avant le 9 février. Le délai peut paraître long, mais dans l’ensemble de la LNH, il est probablement le bienvenu.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

C’est du moins ce que pense le gardien Jake Allen, qui affrontera les Sénateurs d’Ottawa mardi soir au Centre Bell.

La partie suivante du Tricolore aura lieu le samedi 11 février, en début d’après-midi, contre les Islanders de New York.

« Beaucoup de joueurs se battent avec des blessures et d’autres problèmes. C’est une longue saison. Il n’y a pas de doute que c’est difficile de reprendre le collier sur-le-champ, mais d’un autre côté, nous sommes tous dans le même bateau », a expliqué Allen.

Selon le vétéran, une pause de cette longueur est probablement aussi difficile à négocier pour un gardien que pour un patineur. Toutefois, il faut savoir gérer cette période de repos, laisse-t-il sous-entendre pour être prêt au bon moment.

« Demain (mardi), nous allons essayer de gagner le match et terminer sur une bonne note, puis recharger les piles et nous éloigner un peu du jeu pendant un certain temps. La clé, c’est de ne pas rallumer l’interrupteur le jour de votre retour. Il faut commencer quelques jours avant, pour bien relancer votre esprit et votre corps », a-t-il mentionné.

Dans l’esprit de Martin St-Louis, la pause du match des étoiles peut être perçue de manière différente, selon le contexte dans lequel se trouve une formation en particulier.

« Dans le cas d’une équipe qui roule, chez qui tout va bien, tu prends une pause et tu trouves ça plate. Une équipe qui a beaucoup de blessés va être contente », a rappelé l’entraîneur-chef du Tricolore.

« Ce n’est pas quelque chose sur quoi on s’arrête. Mais je peux vous dire que comme équipe, on va prendre la pause. Oui, ça devrait nous aider », a admis St-Louis.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kirby Dach

Par ailleurs, les attaquants Kirby Dach, Christian Dvorak et Evgenii Dadonov n’ont pas participé à la séance d’entraînement.

Dans des gazouillis, la direction du Tricolore a précisé que les trois joueurs se sont soumis à des traitements.

Le match de mardi contre les Sénateurs sera le deuxième entre les deux équipes en trois jours.

Samedi soir, dans la capitale canadienne, les Sénateurs ont signé un gain de 5-0 grâce, entre autres, à une performance de trois points de Claude Giroux.

« Nous avons eu une bonne première période, mais les choses ont dérapé en deuxième », a mentionné le capitaine Nick Suzuki au sujet du duel de samedi.

« Nous avons eu plusieurs opportunités tôt dans le match et si nous avions pu en profiter, alors je pense que ç’aurait été un match différent. Il nous faudra connaître un bon départ et être prêts, sachant que c’est le dernier match avant la pause et que nous voulons finir sur une bonne note », a-t-il ajouté.