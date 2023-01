(Seattle) Lorsque le directeur général du Kraken de Seattle Ron Francis fait des tours dans le vestiaire de son équipe ou part sur la route avec elle ces jours-ci, il peut y voir quelque chose qui était rare durant la saison inaugurale, c’est-à-dire des sourires qui découlent des succès de la saison.

Tim Booth Associated Press

La pause du match des étoiles est arrivée et le Kraken est au premier rang de la section Pacifique, se dirigeant vers une possible participation aux séries éliminatoires.

« Un calendrier de 82 matchs n’est pas une tâche facile, comme nous en avons été témoins l’an dernier, a dit Francis. De voir les joueurs sourire un peu plus, avoir du plaisir et aimer l’ambiance des pratiques, dans l’avion et l’autobus, c’est probablement ce qui a été le plus valorisant pour moi dernièrement. »

Après une première saison décevante, le Kraken se trouve cette année dans la course aux séries avec sa fiche de 29-15-5 (63 points). L’équipe a connu des séquences de huit et sept victoires et a connu plus de succès à l’étranger qu’à domicile, un élément qui pourrait s’avérer déterminant en séries.

Il est bien de voir ces succès, surtout pour ceux qui ont enduré une saison inaugurale où l’équipe n’a remporté que 27 matchs et n’a obtenu que 60 points.

« Tout est un peu plus familier pour nous cette saison, a dit l’attaquant Jordan Eberle. J’espère que nous gagnons de la popularité auprès des partisans et que nos performances nous en font gagner d’autres. »

Le Kraken est en voie de devenir l’équipe avec la plus grande amélioration de points d’une année à l’autre de toutes les équipes d’expansion de la ligue depuis 1991.

Une seule fois une équipe a remporté 29 de ses 49 premiers matchs et n’a pas atteint les séries : en 2010-2011, les Stars de Dallas avaient un dossier de 29-15-5, mais ils ont terminé 42-29-11 et ont raté les séries de deux points.

Malgré son 23e rang en avantage numérique, le Kraken est cinquième dans la LNH pour les buts par match avec une moyenne de 3,61.

Cette saison, le Kraken compte 14 joueurs avec au moins 20 points et 12 avec au moins huit buts.

Certains des gros noms de l’équipe n’ont pas marqué autant que prévu, mais d’autres ont contribué offensivement plus qu’on ne l’aurait pensé.

Daniel Sprong n’avait pas de contrat lorsqu’il a participé au camp du Kraken cet été. Il s’est finalement mérité une place dans la formation et a prouvé à Francis qu’il avait fait le bon choix, réalisant des sommets personnels pour les buts (15) et les points (28) avec un peu plus de la moitié de la saison de jouée.

Soumis au ballottage par les Predators, Eeli Tolvanen a été réclamé par le Kraken et s’est trouvé un rôle sur le troisième trio. Ce dernier a inscrit huit buts en 15 matchs.

Le défi pour le Kraken sera de maintenir le rythme pour les 33 matchs restants à la saison.

Les blessures commencent à se faire nombreuses, avec Justin Schultz, Jaden Schwartz et la recrue étoile Matty Beniers absents.

Beniers ne sera pas au match des étoiles de la LNH et sera remplacé par le centre des Golden Knights de Vegas Chandler Stephenson.

Les blessures de ces joueurs soulèvent des questions quant à l’approche du Kraken en vue de la date limite des transactions, le 3 mars.