En raison de « circonstances familiales exceptionnelles », le défenseur Mathieu Brodeur des Lions de Trois-Rivières prend sa retraite du hockey.

Justin Vézina La Presse

« Sans donner trop de détails, ma famille et moi traversons actuellement une période plus difficile alors que ma femme est aux prises avec de sérieux problèmes de santé. Je ressens donc le besoin d’être davantage présent pour elle ainsi que pour mes trois enfants. […] La famille passe avant tout », a-t-il déclaré jeudi matin par le biais d’un communiqué.

Le défenseur de six pieds et six pouces aura disputé, mercredi contre les Royals de Reading, son dernier match en carrière.

« J’aimerais remercier l’organisation des Lions pour leur compréhension et leur soutien au fil des derniers mois, a dit le père de deux jeunes filles et d’un garçon. Ce fut un privilège pour moi de porter les couleurs de l’équipe ces deux dernières saisons et je suis fier de terminer ma carrière ici, chez nous, devant ma famille et mes amis. »

Le choix de troisième tour des Coyotes de Phoenix en 2008 a participé aux 107 rencontres des Lions en saison régulière et aux sept en séries éliminatoires. Depuis la création du club, l’adjoint au capitaine n’a pas raté un match.

Le nomade de 32 ans a disputé un total de 346 parties dans la Ligue américaine de hockey avec les Rampage de San Antonio, les Pirates de Portland, les Wolves de Chicago, les Devils d’Albany, le Crunch de Syracuse, les Thunderbirds de Springfield et les Comets de Utica. Il a ensuite pris part à 389 duels dans la ECHL avec quatre formations différentes. L’Eustachois a également disputé quelques rencontres en France et en Slovaquie.