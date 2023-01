Logan Mailloux a toujours besoin de l’autorisation de la Ligue nationale dans l’éventualité où sa carrière le mènerait à la grande ligue. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a toutefois montré une certaine ouverture.

De passage à Montréal, mardi, Bettman s’est fait questionner à savoir s’il y avait eu des développements dans ce dossier. Rappelons qu’en novembre dernier, l’adjoint de Bettman, Bill Daly, avait déclaré Mailloux « inadmissible » à jouer dans la LNH tant qu’il n’aura pas l’autorisation des hautes instances du circuit.

« On n’a pas géré ce dossier parce que ça ne nous a pas été demandé, a indiqué Bettman, en mêlée de presse avant le duel Bruins-Canadien, au Centre Bell. On devra évaluer la situation si et quand le Canadien décide qu’il veut rappeler Mailloux. On devra se pencher sérieusement sur la question.

« Je crois qu’à un certain point, sous certaines circonstances et avec certaines personnes qui ont fait une erreur, il doit y avoir une chance de rédemption et de réhabilitation. Mais c’est du cas par cas. »

Les commentaires de Daly, à l’origine, avaient été faits dans la foulée du fiasco entourant l’embauche par les Bruins de Mitchell Miller, un ancien choix au repêchage des Coyotes, que les Coyotes avaient rapidement largué quand des accusations de voies de fait contre un camarade de classe atteint d’une déficience intellectuelle avaient refait surface. Miller avait également proféré des insultes racistes à sa victime. Les Bruins avaient eux aussi rapidement mis fin à leur association avec Miller, 48 heures après lui avoir octroyé un contrat.

Daly avait essentiellement placé Mailloux et Miller dans le même panier, disant qu’« aucun des deux joueurs ne sera admissible sans notre autorisation. »

Rappel des faits

Repêché au 1er tour (31e rang) en 2021 par le Canadien, Mailloux n’avait pas été invité au camp d’entraînement en 2021 de l’équipe, en conséquence du crime de nature sexuelle qu’il avait commis en 2020 en Suède, quand il avait 17 ans. Dans l’intervalle, le CH avait annoncé que le jeune homme allait suivre une série de formations et une thérapie.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Logan Mailloux

En juillet dernier, Mailloux a été convié au camp de développement estival de l’équipe, où son cheminement avait notamment été salué par Sheldon Kennedy, cofondateur du Groupe Respect, une entreprise qui offre des formations sur l’intimidation, les abus, le harcèlement, la discrimination et le respect.

Mailloux s’est ensuite entendu avec le Tricolore le 5 octobre dernier, sur les termes d’un contrat de recrue de trois ans. Cette saison, il porte les couleurs des Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario, où ses 31 points (13 buts, 18 passes) en 33 matchs lui valent le 1er rang de son équipe chez les défenseurs.

Mailloux aura 20 ans en avril et devrait donc, théoriquement, faire le saut dans les rangs professionnels, que ce soit à Laval ou à Montréal. Le dossier refera assurément surface l’été prochain.