L’entraîneur des Canucks, Bruce Boudreau, était debout sur le banc samedi soir, applaudissant la foule et essayant de profiter de ce moment doux-amer.

Gemma Karstens-Smith La Presse canadienne

Vancouver venait de s’incliner 4-2 face aux Oilers d’Edmonton-la troisième défaite de l’équipe en quatre soirs – mais les chants de « Bruce, there it is » sur l’air de « Whoomp ! (There it is) » résonnaient encore dans le Rogers Arena.

On s’attend à ce que Boudreau soit congédié en début de semaine, puis remplacé par Rick Tocchet, donc le vétéran entraîneur a traité le match de samedi comme si c’était son dernier.

« On ne sait jamais si c’est la fin, a-t-il dit aux journalistes après le match, les larmes aux yeux. Alors quand vous avez été dans ce domaine pendant près de 50 ans – vous savez, la majorité de votre vie – et maintenant si c’est la fin, je devais rester là-bas et regarder la foule et juste essayer de dire, “OK, essayons de se souvenir de ce moment et de ce genre de chose”. »

Les joueurs ne savaient pas s’ils devaient rester sur la glace et taper du bâton pour leur entraîneur ou se diriger vers le tunnel, a déclaré le défenseur vétéran Luke Schenn à propos de la scène « folle ».

« Dans le vestiaire, les gars étaient assis là et presque sans voix, a-t-il dit. Souvent, après une défaite, les gars sont furieux, énervés ou autres à propos de la façon dont ils ont joué. Mais il ne s’agissait pas du match. C’était plutôt le sentiment de Bruce. »

Boudreau a d’ailleurs été aperçu après le match, breuvage froid à la main avec ses adjoints, en train de dire ses aurevoirs à tout le monde. Pourtant, l’homme n’a toujours pas été congédié, ce qui souligne à grands traits le malaise dans lequel l’équipe est embourbée.

Après avoir été menés 3-0 au milieu de la deuxième période samedi, les Canucks (18-25-3) ont remonté deux buts et ont cherché à égaliser le pointage en fin de troisième période.

Au lieu de cela, les Oilers (27-18-3) ont remporté une sixième victoire consécutive.

« Nous voulions jouer jusqu’à la toute fin pour [Boudreau], a déclaré le capitaine des Canucks, Bo Horvat. Il a dirigé chaque match comme si c’était le dernier et, pour nous, nous aurions aimé lui offrir cette victoire. Mais de toute évidence, ce n’était pas suffisant. »

Les vedettes d’Edmonton ont brillé lors de cette performance, Zach Hyman ayant contribué avec un but et trois aides, tandis que Ryan Nugent-Hopkins a marqué dans un filet désert et ajouté deux aides. Connor McDavid a inscrit un but et une passe, tandis que Leon Draisaitl a complété le tableau d’affichage.

Andrei Kuzmenko et J. T. Miller ont répondu pour les Canucks, qui ont une fiche de 1-9-0 à leurs 10 dernières sorties. Quinn Hughes a enregistré deux aides.

Stuart Skinner a réalisé 27 arrêts pour Edmonton et Spencer Martin, de Vancouver, a arrêté 25 des 28 tirs.