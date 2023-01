(Montréal) Une contestation perdue a suffi pour que tout s’effondre pour le Canadien, jeudi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Matthew Tkachuk a marqué deux fois en avantage numérique, Sam Reinhart a récolté un but et deux aides et les Panthers de la Floride ont écrasé le club montréalais 6-2.

Après une première période âprement disputée, les Panthers ont pris le contrôle de la rencontre en deuxième période grâce à cinq buts, dont quatre en avantage numérique.

Tout a déboulé après une contestation perdue par l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, sur le premier but des Panthers, marqué par Reinhart.

Les responsables vidéo de la LNH ont appuyé l’arbitre, qui a jugé que le contact entre Tkachuk et le gardien Samuel Montembeault n’a pas eu d’incidence sur le résultat du jeu.

« Je trouvais que j’avais de bonnes chances », a répondu St-Louis lorsque questionné à savoir s’il croyait pouvoir remporter sa contestation.

« Vous pensez que ça restera 0-0, mais ça remet finalement l’autre équipe en avantage numérique, a-t-il ajouté en admettant que ce fût le point tournant de la rencontre. Notre désavantage numérique allait mieux récemment, mais nous avons eu de la misère ce soir contre une très bonne unité. »

Malgré tout, St-Louis et les joueurs du Canadien ont refusé de pointer du doigt les arbitres pour expliquer le résultat.

« C’est difficile de critiquer les arbitres quand une punition est le résultat d’une contestation perdue et deux autres sont pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire, a rappelé St-Louis. Nous nous sommes tirés dans le pied. »

Les Panthers avaient aussi corrigé le Tricolore 7-2 en Floride le 29 décembre dernier. Les joueurs du Canadien ne se sont pas couchés au tapis en troisième période cette fois-ci, mais le mal était fait.

« Je suis content que nous nous soyons tenus ensemble dans un match frustrant », a insisté St-Louis.

Rem Pitlick a accumulé un but et une aide, tandis que Josh Anderson a aussi touché la cible pour le Canadien (19-24-3), qui espérait gagner un troisième match de suite pour une deuxième fois cette saison.

Montembeault a cédé cinq fois sur 33 tirs lors des deux premières périodes. Cayden Primeau a pris la relève en troisième période et a repoussé six lancers.

Sam Bennett a amassé un but et une aide, tandis que Givani Smith et Ryan Lomberg ont également marqué pour les Panthers (22-20-5). Alex Lyon a pris la relève de Sergei Bobrovsky après seulement 121 secondes de jeu et a réalisé 23 arrêts.

Les Panthers ont aussi perdu les services de l’attaquant Eric Staal à la suite d’un sévère coup d’épaule de Mike Matheson tard en première période.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand les Maple Leafs de Toronto seront les visiteurs au Centre Bell.

Une période à oublier

Anderson a vite cogné à la porte, mais il s’est buté au poteau quand il a fait dévier une remise de Mike Hoffman. C’est sur cette séquence que Bobrovsky s’est blessé au bas du corps, bien qu’il a quitté la rencontre environ une minute plus tard.

À l’autre bout de la patinoire, Montembeault a dû se signaler devant Anton Lundell, qui s’est échappé en infériorité numérique.

Fraîchement arrivé devant le filet des Panthers, Lyon a effectué un premier arrêt spectaculaire, frustrant Cole Caufield de manière acrobatique.

Le Canadien a décoché quelques autres bons tirs avant la fin du premier vingt, mais Lyon a été parfait.

Tout s’est effondré en deuxième période pour le Tricolore.

Reinhart a d’abord marqué en avantage numérique à 6 : 30 et les Panthers sont retournés en avantage numérique puisque St-Louis a perdu sa contestation.

Cette fois, c’est Bennett qui a fait mouche à 8 : 27, faisant dévier une remise de Gustav Forsling dans l’objectif.

Le Canadien est passé bien près de se relancer en avantage numérique, mais Lyon a encore une fois été intraitable. Il a plongé pour stopper un tir de Caufield, puis a étiré la jambière gauche quelques instants plus tard pour frustrer Anderson.

Les Panthers ont assommé le Canadien avant la fin du deuxième vingt.

Tkachuk a inscrit son premier but de la rencontre avec 5 : 02 à faire, profitant d’un retour en avantage numérique. Smith a ensuite fait bouger les cordages 65 secondes plus tard, marquant sur son propre retour.

Puis après que le Canadien eut été puni deux fois de suite pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire, Tkachuk est revenu à la charge en avantage numérique avec 42,4 secondes à écouler.

Les choses se sont envenimées en troisième période, à un point tel où les deux équipes avaient chacune quatre joueurs au banc des punitions à un certain moment.

Le Canadien a profité de la générosité de Lyon pour rendre les choses intéressantes pendant quelques minutes.

Pitlick l’a surpris d’un angle restreint à 2 : 12, puis Anderson l’a déjoué grâce à un tir sur réception à 8 : 06.

Cependant, Lomberg a freiné l’élan du Tricolore en déjouant Primeau sur le premier tir au but des Panthers en troisième période, à 9 : 11.

Échos de vestiaire

Nick Suzuki a admis que le Canadien s’est tiré dans le pied en faisant preuve d’indiscipline.

« Nous étions en bonne posture après la première période, puis nous avons écopé trop de punitions. Et il s’agissait de punitions stupides, d’erreurs non provoquées, et ça nous a coûté beaucoup de buts.

Josh Anderson était content de voir que les joueurs n’ont pas baissé les bras en troisième période.

« Nous ne nous sommes pas abandonnés. Il restait 20 minutes à jouer et nous voulions être compétitifs. C’est ce que nous avons fait. »

Arber Xhekaj se gratte la tête quand il songe au fait que le Canadien présente un dossier de 0-5 quand il porte son chandail rétro bleu poudre.

« Nous n’avons pas vraiment bien fait avec ces chandails. Évidemment, ce n’est pas une excuse. Après deux bons matchs, c’est inacceptable de connaître une soirée comme celle-là. »