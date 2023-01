(Brossard) En plus de parler des enjeux globaux concernant le Canadien de Montréal, le directeur général Kent Hughes a abordé différents sujets lors de son bilan de mi-saison.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Voici quelques éléments intéressants mentionnés par Hughes en vrac :

Hughes n’a pas voulu aller jusqu’à dire que Samuel Montembeault s’était imposé comme le gardien d’avenir du Tricolore, mais a admis voir « un certain potentiel » chez le Québécois âgé de 26 ans. Hughes a même affirmé que « Sam ne s’en va nulle part » quand on lui a demandé s’il pourrait être échangé d’ici la date limite des transactions, le 3 mars.

Au niveau de la situation des gardiens, Hughes a mis en perspective la situation concernant l’espoir Cayden Primeau. Ce dernier n’a pas obtenu de départ depuis son rappel en relève à Jake Allen, blessé. Primeau a été affecté par des blessures depuis le début de la campagne avec le Rocket de Laval, mais connaissait aussi des moments difficiles avec une moyenne de 3,65 et un taux d’efficacité de ,890 en 13 sorties. « Nous voulons le placer dans la meilleure position possible pour avoir du succès et je m’attends à ce qu’il joue bientôt », s’est contenté de dire Hughes à son sujet.

L’attaquant Cole Caufield écoule la dernière année à son contrat de recrue et il pourrait devenir joueur autonome avec compensation cet été. Hughes a affirmé que « nous voulons Cole avec nous à long terme et nous croyons que Cole veut rester à long terme ». Hughes a toutefois ajouté qu’il souhaitait garder les négociations entre les deux camps privées pour éviter que la situation « devienne une distraction pour le joueur ou l’équipe ». Caufield domine le Canadien avec 26 buts en 45 parties cette saison.

Acquis cet été dans une transaction à trois équipes qui a mené au départ d’Alexander Romanov, l’attaquant Kirby Dach a déjà établi un sommet personnel avec 29 points en 45 parties cette saison. Dach a surtout connu du succès à l’aile avec Nick Suzuki et Caufield. Il paraît bien depuis quelques matchs au centre, malgré ses ennuis dans le cercle des mises en jeu. « À long terme, nous aimons l’idée de voir Dach au centre », a reconnu Hughes.