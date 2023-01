Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

David Krejci récolte trois passes à son 1000e match

David Pastrnak et Pavel Zacha ont chacun marqué deux buts, Jeremy Swayman a enregistré son premier jeu blanc de la saison et David Krejci a récolté trois passes lors de son 1000e match dans la LNH, et les Bruins de Boston ont défait les Flyers de Philadelphie 6-0 lundi.

Pastrnak a inscrit le premier but du match en première période, avant d’ajouter un deuxième filet lors d’un avantage numérique à quatre contre trois pour entamer le troisième vingt.

Ses deux buts ont aidé les Bruins à remporter un sixième match à leurs sept dernières rencontres. La formation du Massachusetts affiche un dossier de 21-1-3 à domicile cette saison et possède la meilleure fiche de la LNH.

Krejci, qui a interrompu sa séquence de 16 ans avec les Bruins pour aller jouer dans son pays natal l’an dernier, a uni ses efforts à ceux de ses compatriotes tchèques Pastrnak et Zacha pour mettre fin à la séquence de trois victoires des Flyers.

Carter Hart a arrêté 14 tirs, avant d’être remplacé en milieu de deuxième période par Samuel Ersson, qui a réalisé neuf arrêts. C’était seulement une deuxième défaite en neuf matchs pour les Flyers.

Pastrnak a ouvert la marque après seulement cinq minutes de jeu. Il a forcé un revirement en zone des Flyers, s’est dirigé dans l’enclave et a fait dévier une passe de Zacha dans le filet. Avec cinq minutes à jouer à la période, Zacha a mis tout son poids dans un tir frappé qui a porté la marque à 2-0.

Avec quatre minutes de jouées en deuxième période, Brad Marchand a profité d’un retour de lancer pour porter la marque 3-0 d’un tir du revers. Moins d’une minute plus tard, la passe transversale de Zacha a été déviée dans le filet. Avec un genou au sol, Pastrnak a porté la marque à 5-0 à l’aide d’un tir sur réception tôt en troisième période, avant que Matt Grzelcyk n’ajoute le sixième but des siens avec 12 minutes à jouer.

Krejci a reçu une ovation debout, accompagnée de l’appréciation des deux formations, lorsqu’il a été annoncé dans l’aréna qu’il s’agissait de son 1000e match après sa première présence du match.

L’équipe a annoncé qu’elle allait honorer Krejci avant son match contre les Sénateurs d’Ottawa, le 20 février.

Jimmy Golen, Associated Press