Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Mark Scheifele marque deux fois pour les Jets

Mark Scheifele a marqué deux buts, dont celui qui a donné l’avance à son équipe en fin de deuxième période, pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Penguins de Pittsburgh 4-1, vendredi soir.

Le premier but de la rencontre de Scheifele, inscrit alors qu’il restait 2 : 02 à jouer au deuxième vingt, a permis aux Jets de prendre les devants dans le match, eux qui n’ont plus jamais regardé derrière.

Nikolaj Ehlers a doublé l’avance des siens seulement 22 secondes plus tard, permettant aux Jets de filer vers une septième victoire à leurs huit derniers matchs.

David Rittich a bloqué 22 tirs pour les Jets, qui ont complètement dominé une équipe amoindrie des Penguins. La formation de Winnipeg a notamment été dominante dans l’enclave.

Drew O’Connor a marqué son deuxième but de la saison dans une cause perdante pour les Penguins, qui étaient privés des services de Kristopher Letang, Jeff Petry et Marcus Pettersson.

Dustin Tokarski a bien paru à son premier départ dans l’uniforme des Penguins, mais il a constamment été mis à l’épreuve. L’ancien gardien du Canadien de Montréal a conclu la rencontre avec 36 arrêts pour les Penguins, qui n’ont obtenu que trois victoires à leurs 10 derniers duels.

Will Graves, Associated Press