(Syracuse) Les Québécois Shawn Element, Gabriel Dumont et Alex Barré-Boulet ont touché la cible pour aider le Crunch de Syracuse à défaire le Rocket de Laval 7-3, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Cole Koepke, Gage Goncalves, Trevor Carrick et Simon Ryfors ont aussi marqué pour le Crunch, qui est dirigé par Benoît Groulx. Element a également fourni une aide, tout comme Gabriel Fortier.

Le Crunch a assené un dur coup au Rocket avec trois buts sans riposte au deuxième vingt, après une première période qui s’était conclue par la marque de 2-2.

Barré-Boulet et Ryfors en ont rajouté dès le début de la troisième période, et malgré un but de Joël Teasdale, le Rocket a dû s’avouer vaincu pour un quatrième match de suite.

Rem Pitlick et Alex Belzile, qui a aussi amassé une aide, ont inscrit les autres buts du Rocket.

Devant le filet, Joe Vrbetic a cédé cinq fois sur 23 tirs avant de céder sa place à Kevin Poulin à la mi-match. Poulin a ensuite réalisé 11 arrêts.

Chez le Crunch, Maxime Lagacé a stoppé 28 tirs. Il a ainsi pris sa revanche contre le Rocket, lui qui avait été chassé de son filet lors de la visite du Crunch à la Place Bell le 28 décembre.

Le Rocket jouera son prochain match dès samedi après-midi, alors qu’il recevra les Monsters de Cleveland à la Place Bell.