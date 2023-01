« J’ai commencé à boire pour le plaisir. Je sortais avec les gars, j’avais du fun. »

Dans la deuxième partie de son passage à la balado La Poche Bleue, rendue publique mercredi soir, Carey Price est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à entrer dans le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs en octobre 2021.

L’athlète de 35 ans, de nature introvertie, vivait « beaucoup d’anxiété sociale » quand il se retrouvait dans de grands groupes lors de soirées. « On ne penserait pas ça, mais je suis ainsi fait. Ça m’a mené à boire de façon excessive », dit-il.

« Je me réveillais le dimanche matin en me disant que je ne le referais pas, mais je le refaisais tout le temps. J’en suis venu à un point dans ma vie où je devais vraiment arrêter. C’était un bon moment pour demander de l’aide. »

Une fois inscrit au programme, le cerbère avait deux options : aller dans un centre, ou suivre sa thérapie à la maison. Il a choisi la première option.

« Je trouvais que c’était mieux pour moi de prendre du recul, de m’éloigner et de remettre mon cerveau à off. Je suis allé dans un endroit où je me sentais à l’aise. »

« Là où je suis allé, il y avait des gens très intelligents, très fonctionnels qu’on ne penserait jamais qu’ils pourraient avoir des problèmes. D’entendre des histoires, de me comparer à d’autres personnes qui traversaient des situations de tous les jours… Être en mesure de mettre mon cerveau à off et de me responsabiliser a vraiment changé ma vie. »

Le gardien a souligné qu’il n’y a « rien de mal » à demander de l’aide lorsqu’on en ressent le besoin, rappelant que la partie la plus difficile pour « beaucoup de joueurs de la LNH » est de faire face à un possible jugement.

« Une fois que tu passes par-dessus ça et que tu comprends que les gens ne te jugent pas, tu peux être fier et rester toi-même quand tu sors. »

Subban, « divertissant »

Interrogé sur sa chimie avec P. K. Subban, qui sera honoré jeudi soir au Centre Bell, Price s’est montré très élogieux.

« P. K. était un de ces gars avec qui c’était facile de parler. Quand il était dans l’équipe, tout était divertissant. J’ai toujours apprécié l’énergie qu’il amenait dans l’équipe. Il avait toujours une attitude positive, était toujours heureux d’être à l’aréna. Ça m’a manqué, quand il est parti. »

Par sa personnalité éclatante, P. K. a « changé le moule » de la LNH, où « tout le monde était tellement conservateur », croit le gardien du Tricolore.

Ce dernier est également revenu sur le match d’ouverture du CH, en octobre dernier, alors que la foule lui a rendu un vibrant hommage. Chapeau de cowboy sur la tête, Price avait salué la foule, ému.

« C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. C’était tellement d’amour. C’est toujours plaisant d’entendre ton nom résonner dans l’amphithéâtre, mais c’était différent. C’était un réel sentiment d’appréciation. Ç’a fait du bien parce que j’en avais besoin. »