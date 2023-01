Le Canadien connaît un match difficile et s’incline devant le Kraken

(Montréal) Le Kraken de Seattle a rapidement agité ses tentacules et le Canadien de Montréal n’a jamais pu se défaire de son emprise lundi soir, s’inclinant éventuellement 4-0 sur la patinoire du Centre Bell.

La Presse Canadienne

Le Canadien (16-22-3) a ainsi encaissé un troisième jeu blanc cette saison, et un premier depuis celui de 4-0 contre les Sharks de San Jose le 29 novembre. Il n’a donc pu aligner une deuxième victoire d’affilée – un exploit qu’il tentait d’accomplir pour la première fois depuis ses succès des 23 et 25 novembre.

Eoli Tolvanen, Daniel Sprong, Vince Dunn et Matty Beniers, dans un filet désert, ont touché la cible pour le Kraken (23-12-4), qui a enregistré une cinquième victoire d’affilée. Il faut admettre que la formation de l’entraîneur-chef Dave Hakstol n’était pas une proie facile pour le CH, puisqu’elle présente maintenant une fiche de 13-4-2 sur les patinoires adverses cette saison.

Le gardien Samuel Montembeault a obtenu, contre toute attente, le départ après que le Canadien eut rappelé d’urgence Cayden Primeau du Rocket de Laval pour remplacer Jake Allen, blessé. Montembeault a été criblé d’un impressionnant total de 40 tirs devant le filet du Tricolore.

Son vis-à-vis, Martin Jones, n’a pas été particulièrement sollicité, en route vers une cinquième victoire consécutive à sa fiche. Il a effectué seulement 21 arrêts devant la cage du Kraken, et obtenu son deuxième blanchissage cette saison.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis avait parlé le week-end dernier de l’importance de bien jouer dans son territoire. Un message qui ne semble pas avoir été assimilé par ses ouailles.

Pour la 26e fois cette saison – et la septième fois d’affilée –, le Canadien a concédé le premier but du match.

Tolvanen, oublié fin seul dans l’enclave, a accepté la passe précise de Yanni Gourde et déjoué Montembeault d’un tir sur réception, après 6 : 54 de jeu en première période. C’était alors 10-1 les tirs au but en faveur du Kraken. Et ça ne s’est pas amélioré.

Pendant que Chris Wideman était au cachot pour avoir accroché, Sprong a décoché un tir sur réception du cercle gauche des mises en jeu qui a heurté la tige à la droite de Montembeault avant de franchir la ligne des buts de justesse. C’était 2-0, après 10 : 01 de jeu dans le match. Le CH était alors dominé 15-1 au chapitre des tirs au but.

Le CH n’était pas au bout de ses peines. Dunn a creusé l’écart à 3-0 un peu moins de cinq minutes plus tard, après avoir décoché un tir qui s’est faufilé au travers de la circulation lourde et terminé sa course au fond de la cage du gardien québécois. La foule présente au Centre Bell ne s’est d’ailleurs pas gênée pour huer ses favoris après la sirène signalant le premier entracte.

La deuxième période a été un peu plus chaudement disputée, mais l’écart est demeuré le même. Le capitaine Nick Suzuki est bien venu frapper à la porte des buts lors d’une descente à trois-contre-un à mi-chemin de l’engagement, mais Jones n’a pas bronché et il a sorti la jambière pour repousser le tir.

Les esprits se sont échauffés en troisième période entre les deux équipes, qui se sont échangé quelques bons coups d’épaule. Mais une fois de plus, le Canadien a fait preuve d’indiscipline.

L’attaquant Joel Armia pourrait devoir s’expliquer devant le Département de la sécurité des joueurs de la LNH après avoir asséné une violente mise en échec à Dunn, qui était dos au jeu près de la rampe, avec moins de 10 minutes à jouer au match. Il a écopé d’une pénalité mineure sur la séquence.

Wideman n’a pas été aussi chanceux et il a été expulsé pour avoir émis des commentaires désobligeants auprès d’un arbitre.

Beniers a ensuite complété dans un filet désert, avec 1 : 03 à écouler au cadran.

Il s’agissait du deuxième match entre les deux équipes cette saison, après la victoire de 4-2 du Canadien à Seattle le 22 décembre. La recrue Shane Wright, que plusieurs considéraient comme le premier choix du Canadien lors du dernier repêchage, en avait profité pour inscrire son premier filet en carrière dans la LNH.

Du côté du Canadien, l’attaquant Mike Hoffman a effectué un retour au jeu après avoir été laissé de côté lors des deux matchs précédents. Il a pris la place d’Anthony Richard dans la formation partante.

Le Canadien accueillera les Predators de Nashville jeudi au Centre Bell. La formation du Tennessee avait signé une victoire de 6-3 face au CH sur sa patinoire le 3 janvier.