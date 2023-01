(Montréal) Le simple retour au Centre Bell n’a pas suffi pour permettre au Canadien de retrouver le sentier de la victoire.

La Presse Canadienne

Chris Kreider a marqué en infériorité numérique, Jaroslav Halak a repoussé 17 lancers et les Rangers de New York ont vaincu la formation montréalaise 4-1, jeudi soir.

Le Tricolore disputait un premier match à domicile depuis le 17 décembre. Il a compilé une fiche de 1-5-1 durant son séjour à l’extérieur du temps des Fêtes.

La seule mince consolation pour le Canadien, jeudi, est qu’il n’a pas baissé les bras en troisième période malgré un déficit de trois buts. Joel Armia a même marqué un premier but depuis le 11 avril dernier, mettant fin à une disette de 29 rencontres.

Braden Schneider et Filip Chytil, deux fois, ont aussi touché la cible pour les Rangers (22-12-6), qui ont gagné un troisième match d’affilée.

Jake Allen a stoppé 28 tirs devant le filet du Canadien (15-21-3), qui a perdu ses sept derniers matchs (0-6-1).

L’attaquant Brendan Gallagher a raté la rencontre en raison de la même blessure au bas du corps qui l’a incommodé pendant la majorité du mois de décembre. Mike Hoffman et Justin Barron ont aussi été laissés de côté. Evgenii Dadonov, Joel Armia et Johnathan Kovacevic ont été insérés dans la formation.

Le Canadien accueillera les Blues de St. Louis, samedi soir au Centre Bell.

Quelques minutes suffisent

Les deux équipes ont joué de prudence en début de rencontre et les occasions de marquer ont été rares.

Dadonov a décoché le premier tir au but du Canadien après 16 : 52 de jeu.

Le jeu s’est animé en deuxième période. Kreider a ouvert le pointage en infériorité numérique après 7 : 43 de jeu, lors d’une échappée.

Jonathan Drouin est passé tout près de marquer un premier but en plus d’un an lors d’une attaque à deux contre un, mais il a atteint le poteau. Quelques secondes plus tard, Schneider a creusé l’écart à 2-0, surprenant Allen à partir du haut de l’enclave à 12 : 28.

Les Rangers sont revenus à la charge 59 secondes plus tard. Cette fois, Allen n’y pouvait rien puisque le tir de Chytil a dévié contre Nick Suzuki avant de le surprendre.

Jake Evans a raté une belle occasion de relancer le Canadien avant la fin du deuxième vingt. Il a toutefois été incapable de pousser la rondelle dans une cage béante après qu’un tir de David Savard eut changé de direction.

Le Canadien avait donné l’impression de baisser les bras en troisième période lors des quatre défaites après le congé de Noël. Ce ne fut pas le cas jeudi.

Les joueurs locaux ont multiplié les attaques en troisième période. Après quelques assauts infructueux, Armia a privé Halak d’un jeu blanc en le battant avec 5 : 41 à écouler au cadran.

Le Finlandais âgé de 29 ans a ensuite atteint le poteau avec un peu moins de trois minutes à faire, passant tout prêt de rendre la fin de match un peu plus intéressante.

Chytil a restauré le coussin de trois buts des Rangers en marquant dans un filet désert avec 70 secondes à jouer.