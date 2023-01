Connor Bedard avait déjà battu tous les records possibles de l’équipe canadienne junior plus tôt dans la rencontre quand il a offert ce jeu d’anthologie en prolongation. Un jeu dont on devrait encore reparler dans quelques décennies.

C’était 3-3 en surtemps à trois joueurs contre trois, face à de coriaces Slovaques, lundi soir en quart de finale, lorsque Bedard a déjoué deux adversaires en zone adverse avant d’oser une feinte extraordinaire pour battre le surprenant gardien Adam Gajan.

Le Canada passe en demi-finale contre les Américains, vainqueurs de l’Allemagne 11-1 plus tôt dans la journée.

Il s’agissait pour Bedard, plus jeune joueur de l’équipe canadienne à 17 ans et potentiel premier choix au repêchage de la LNH 2023, d’un troisième point dans ce match.

Ce jeune homme originaire de North Vancouver a battu le record canadien pour le plus grand nombre de points en carrière d’Eric Lindros avec son 32e, le record canadien pour le plus grand nombre de points dans un tournoi, avec 21, le record canadien pour le plus grand nombre de buts en carrière détenu par Jordan Eberle avec 16 et il est devenu le premier joueur de 17 ans à amasser 20 points dans un tournoi.

Il faut l’admettre, le Canada est l’équipe d’un seul joueur. Avec 21 points en seulement 5 matchs, Bedard en compte 12 de plus que son plus proche poursuivant chez le Canada, son centre Logan Stankoven, et 10 de plus que le deuxième au classement général, l’Américain Logan Cooley.

À titre de comparaison, Shane Wright, que certains voyaient au premier rang du repêchage de 2022, a connu un bon tournoi, mais rien de transcendant, avec six points en cinq matchs.

Ce que Bedard nous offre dans ce tournoi risque de faire époque. Malgré son jeune âge, on dirait un vétéran parmi les jeunots, alors qu’il est en fait le plus jeune du groupe.

Les Slovaques peuvent être fiers. Avec une très jeune équipe, sans leur meilleur attaquant Juraj Slafkovsky, on se demandait s’ils allaient se battre pour éviter la relégation. Ils ont donné des sueurs froides à l’équipe favorite.

L’espoir du CH Filip Mesar, choix de premier tour (26e) en 2022, et grand copain de Slafkovsky, a disputé un match fort inspiré, une fois de plus. Ce petit attaquant droitier employé à l’aile a réalisé un jeu superbe pour permettre aux Slovaques de provoquer l’égalité en fin de troisième, après avoir contrôlé la rondelle derrière le filet et repéré son coéquipier seul devant le but.

Mesar, 5 pi 10 po et 172 lb, a amassé six points en cinq matchs dans ce tournoi et a été l’un des meilleurs au chapitre des entrées de zone en possession de la rondelle. Il a montré une grande vision du jeu et beaucoup de cran dans les moments de haute tension.

Rappelé d’urgence à la suite de la blessure de Colton Dach, frère de Kirby, Owen Beck a permis au Canadien d’égaler son record pour le plus grand nombre d’espoirs à un Championnat mondial junior, avec sept.

Employé comme treizième attaquant, Beck a obtenu une bonne chance de marquer et provoqué une pénalité à sa première présence dans la rencontre en fin de première période, mais on l’a revu une seule fois par la suite.

En 2019, Nick Suzuki, Josh Brook, Ryan Poehling, Cayden Primeau, Jacob Olofsson, Jesse Ylönen et Alexander Romanov avaient représenté le CH. Du lot, seul Suzuki joue pour Montréal, mais Romanov a permis d’acquérir Kirby Dach.

Que nous réservera contre les Américains la jeune sensation canadienne, fort probablement le meilleur joueur à atteindre la LNH depuis Connor McDavid en 2015 ?

Sur les réseaux sociaux lundi, Eric Lindros lui a demandé non seulement de battre son record, mais de le pulvériser. Il risque d’ajouter quelques points lors des deux prochains matchs, puisque les demi-finalistes sont assurés de deux matchs – pour la médaille d’or pour les gagnants et pour la médaille de bronze pour les perdants…