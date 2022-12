Le Canada a reçu une retentissante claque sur la gueule à son premier match du Championnat mondial junior, lundi soir contre la Tchéquie.

Mais gare au chauvinisme, rendons d’abord hommage à l’adversaire avant de s’attarder aux failles des perdants.

La Tchéquie s’est présentée dans les Maritimes sans complexe. Elle avait terminé au quatrième rang du tournoi l’été dernier et comptait cette fois sur la présence de 17 joueurs de 19 ans. Onze de ses attaquants mesurent au moins 6 pi 1 po, dont sept de 6 pi 3 po ou plus.

On l’a vu dans la victoire de 5-2 contre le Canada : ils avaient non seulement le gabarit, mais aussi le talent et la hargne pour passer sur leurs adversaires comme un rouleau compresseur. On les savait costauds, mais pas aussi coriaces. La défense a eu beaucoup de difficulté à contrer ces attaquants puissants et habiles, et le gardien partant n’a pas été à la hauteur.

Le match en images PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Jaroslav Chmelar crie de joie, il vient de redonner une priorité de deux buts à son équipe en deuxième période.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE La rondelle tirée par Jakub Kos trouve son chemin vers le gardien canadien en passant à la droite du défenseur Nolan Allan, en première période.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE À deux, Adam Fantilli et Tyson Hinds ont mis en échec Jaroslav Chmelar en première période.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Thomas Milic est venu remplacer Benjamin Gaudreau devant le filet canadien en deuxième période.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE La cage est grande ouverte et déserte : Jaroslav Chmelar n’allait pas manquer sa chance de marquer !

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Connor Bedard espérait envoyer la rondelle en direction du filet en première période, mais Stanislav Svozil s’est interposé entre les deux.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE Shane Wright a marqué le premier but de la rencontre, en première période, au grand plaisir de son coéquipier Olen Zellweger.













« Je ne parlerais pas d’état de choc, parce que nous savions qu’il y a de très bonnes équipes qui pouvaient nous surprendre si nous n’étions pas à la hauteur, mais nous n’arrivons toujours pas à y croire, a commenté le défenseur Brandt Clarke aux journalistes sur place après la rencontre. Nous ne nous sommes pas battus pour revenir dans le match. Mais nous sommes encore une menace dans ce tournoi, nous savons que nous sommes une menace. »

Parmi les piliers de la Tchéquie en défense, le défenseur David Jiricek, sixième choix au total en 2022, déjà dominant dans la Ligue américaine avec 20 points en 19 matchs, et rappelé pour deux rencontres par Columbus en début de saison ; le défenseur David Spacek, fils de l’ancien défenseur du CH Jaroslav, presque un point par match avec le Phoenix de Sherbrooke ; Stanislav Svozil, un choix de troisième tour de Columbus en 2021, 37 points en seulement 28 matchs à Regina, le club de Connor Bedard.

À l’attaque, Jiri Kulich, choix de fin de premier tour en 2022, 16 points en 24 matchs dans la Ligue américaine au sein du club-école de Buffalo ; l’attaquant Eduard Sale, 17 ans seulement, probable choix dans le top 10 en 2023. En bref, le Canada n’affrontait pas des deux de pique.

Il faut retenir cette contestation de la Tchéquie en première période, sur un but qui aurait donné les devants 2-0 à l’équipe canadienne. Puis cette pénalité majeure à Zachary Dean, des Olympiques de Gatineau, qui a contribué à relancer l’adversaire.

Le plus jeune joueur de l’équipe, et potentiel premier choix au total de la LNH en 2023, Connor Bedard, a de loin été l’attaquant le plus lumineux chez le Canada, avec un but et onze tirs au filet. Il a été le plus utilisé aussi, presque 21 minutes.

L’autre joyau, Adam Fantilli, probable deuxième choix derrière Bedard l’été prochain, a connu malgré quelques flashs un match plus difficile, surtout en couverture défensive. Il a joué deux fois moins que Bedard.

Les deux ont tenté de marquer avec la feinte « Michigan » en première période, sans succès. Le capitaine Shane Wright a marqué en faisant dévier un tir et il a ajouté une aide sur le but de Bedard en échappée.

Le Canada aura des matchs plus faciles mercredi contre l’Allemagne et jeudi contre l’Autriche, mais le match de samedi contre la Suède ne sera pas de tout repos.

De bons matchs pour Hutson et Engstrom

Deux espoirs du Canadien en défense, Adam Engström pour la Suède et Lane Hutson pour les États-Unis, tous deux repêchés en 2022, étaient également à l’œuvre lundi. Sans être flamboyants, ils ont été fort efficaces au sein de leurs équipes respectives.

Engström, un choix de troisième tour, n’était pas dans les plans de l’équipe nationale à l’aube de la saison. Il a ouvert le tournoi sur la première paire de l’équipe suédoise, mais n’a pas été utilisé en supériorité numérique.

Le jeune homme a néanmoins obtenu deux aides dans ce massacre de 11-0 aux dépens des pauvres Autrichiens, privés en outre d’un autre espoir du CH, Vinzenz Rohrer, malade.

Engström n’a pas fait dans la dentelle, mais on a vite remarqué son habileté en relance et défensivement, ça semblait facile dans ses batailles pour la rondelle. Il faudra attendre une meilleure opposition pour le couvrir de compliments.

Hutson, repêché en fin de deuxième tour, était l’un des deux seuls défenseurs de 18 ans au sein de la formation américaine. Il a disputé un match sans bavure contre des Lettons plus coriaces que prévu. Son jeu défensif est sous-estimé ; il n’a pas perdu de rondelle, relancé habilement l’attaque et provoqué quelques chances de compter au sein de la deuxième paire. Son centre de gravité est bas, il est solide sur ses patins et ne se fait pas déplacer si facilement malgré son gabarit de 5 pi 9 po et 155 lb.

Mais on a donné les grosses minutes, entre autres en supériorité numérique, aux défenseurs de 19 ans, entre autres Luke Hughes, quatrième choix au total en 2021, Ryan Ufko et Sean Behrens, tous repêchés un an plus tôt. On peut voir néanmoins tout le potentiel.

Le centre Oliver Kapanen, 19 ans, un choix de deuxième tour du CH en 2021, a été élu capitaine de la Finlande et il jouait au centre du premier trio, mais son équipe a connu un match difficile et perdu en prolongation contre la Suisse, à la surprise générale. Rien de transcendant pour Kapanen. Neuf attaquants ont joué davantage malgré son statut.